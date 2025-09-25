面板雙虎逆勢大漲 原來是這個原因

由於受到外資摩根士丹利（大摩）證券預期電視面板價格已接近短期底部並蓄勢反彈的激勵，面板雙虎25日股價逆勢強漲，其中群創（3481）盤中一度亮燈漲停、友達（2409）也逼近漲停，成為市場投資人追捧的亮點。

大摩證券指出，包括 32 吋、43 吋、55 吋、65 吋與 75 吋主流電視面板價格 9 月與 8 月持平，符合預期。隨電視品牌廠自 8 月開始為年終促銷活動調整採購，預計電視面板出貨量將較 8 月增長中個位數百分比。

相較於下游廠商第2季的謹慎拉貨態度，大摩預期出貨動能改善，將有助於面板廠提升議價能力，緩解價格壓力。展望未來，預期電視面板價格應已接近短期底部，但反彈時點可能取決於即將到來的促銷活動的最終需求。

儘管大摩預期第3季電視面板價格將季減約2%，因此暫時仍給予面板雙虎「中立」評級，不過大摩認為面板股情緒在電視面板價格見底之際已轉向正面，有助於驅動股價正向表態。

由於受到大摩報告的激勵，面板雙虎25日股價強勢表態。其中群創早盤一度亮燈漲停，終場則大漲4.2%、收14.8元；友達盤中也差一檔漲停，終場大漲3.6%、收14.1元，雙雙攀升本波股價反彈以來的波段高峰。