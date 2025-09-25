這家公司取得多筆 AI 伺服器大訂單 難怪股價逆勢強漲半根停板

台股25日大跌百餘點，盤面半數個股收黑，不過技嘉（2376）由於客戶多元化傳出佳績，在外資摩根士丹利（大摩）按讚並調高目標價的激勵下，股價開高收高，終場大漲15元、收293元，漲幅超過半根停板，表現相當強勢。

大摩指出，日前Nebius與微軟簽訂新資料中心專用GPU基礎設施協議，契約價值達174億美元，技嘉是此項商機的關鍵供應商；另外，技嘉也正向新加坡的Nvidia NCP合作夥伴MegaSpeed交付GB200機架伺服器。

大摩認為，儘管市場對技嘉的預期偏低，不過技嘉持續在客戶多元化方面取得良好進展，不但超越了2023年早期來自HPE、CoreWeave與Taiga Cloud的訂單，並吸引到像Datasection、Nebius與MegaSpeed等新客戶。

由於這些新客戶的AI伺服器訂單將提升技嘉的營收與獲利表現，並可提振市場信心，因此大摩給予技嘉「優於大盤」評級，目標價由350元調升至370元，調幅5.7%，激勵股價強勢表態，成為市場投資人熱議的焦點。