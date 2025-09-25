快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

這家公司取得多筆 AI 伺服器大訂單 難怪股價逆勢強漲半根停板

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股25日大跌百餘點，盤面半數個股收黑，不過技嘉（2376）由於客戶多元化傳出佳績，在外資摩根士丹利（大摩）按讚並調高目標價的激勵下，股價開高收高，終場大漲15元、收293元，漲幅超過半根停板，表現相當強勢。

大摩指出，日前Nebius與微軟簽訂新資料中心專用GPU基礎設施協議，契約價值達174億美元，技嘉是此項商機的關鍵供應商；另外，技嘉也正向新加坡的Nvidia NCP合作夥伴MegaSpeed交付GB200機架伺服器。

大摩認為，儘管市場對技嘉的預期偏低，不過技嘉持續在客戶多元化方面取得良好進展，不但超越了2023年早期來自HPE、CoreWeave與Taiga Cloud的訂單，並吸引到像Datasection、Nebius與MegaSpeed等新客戶。

由於這些新客戶的AI伺服器訂單將提升技嘉的營收與獲利表現，並可提振市場信心，因此大摩給予技嘉「優於大盤」評級，目標價由350元調升至370元，調幅5.7%，激勵股價強勢表態，成為市場投資人熱議的焦點。

技嘉 大摩

延伸閱讀

外資喊面板報價觸底 雙虎友達、群創勁揚大漲 量價齊揚

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

大摩：GB200第2季出貨季增逾三倍、第3季有望再倍增 看好12檔台股

大摩、德銀：Fed年底前降3碼

相關新聞

台積電估值再被抬高：小摩升評至1,550元、機構直指2,100元

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日早盤在1,320～1,330元間整理，目前報1,330元、跌幅0.75%。雖短線震盪...

銘異8月EPS -0.03元

銘異（3060）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅前虧損400萬元；歸屬母公司業主...

研揚搶攻邊緣AI商機

工業電腦廠研揚（6579）搶攻邊緣AI商機，與日本系統整合商Novalux及AI軟體開發公司AIRUCA聯手，推出一款鎖...

天虹新機台2025年底問世

天虹（6937）積極布局EUV檢測設備市場，除透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，開發出EUV光罩膜塗布與檢測原型機...

揚博泰國設點 搶攻東南亞

PCB半導體設備暨耗材代理商揚博（2493）昨（24）日在證交所召開法說會，揚博指出，代理材料業務正加速國內及海外半導體...

聯鈞8月EPS 0.27元

光通訊廠聯鈞（3450）近期股價波動劇烈，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益4,000萬元，年增29%，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。