AI ASIC 未來樂觀 這檔伺服器股獲外資挺

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

緯穎（6669）8月營收960億元，月增14%、年增198%，表現優於預期，外資高盛於最新報告中表示，在雲端資本支出增加、ASIC晶片持續升級以及推論需求不斷增長的推動下，看好ASIC AI伺服器，並認為緯穎是主要受惠者，將其目標價由4,608元調升至5000元，維持「買進」評等。

高盛預計，緯穎9月營收將回歸較正常水準，但仍將維持超過100%的年增率，達到690億元，預計整體2025年第3季營收季增7%、年增141%。

高盛指出，在雲端服務供應商增加資本支出預算的推動下，ASIC AI伺服器的需求將持續強勁。例如，亞馬遜的技術基礎設施資本支出在2025至2027年預計將分別年增71%、25%及12%。因此看好ASIC AI伺服器的增長趨勢，主因能為特定AI任務提供更高的靈活性和更佳的成本效益。隨著AI應用日益豐富，推論需求不斷增加，預期ASIC AI伺服器將有強勁增長，並視此為緯穎未來增長的利好因素。

