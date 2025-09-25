快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

外資喊面板報價觸底 雙虎友達、群創勁揚大漲 量價齊揚

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

面板雙虎量價齊揚，外資日前報告指出，電視面板的價格已接近近期底部，面板類股的市場氣氛正轉趨樂觀，帶動群創（3481）、友達（2409）25日早盤開高，盤中雙雙大漲5%左右，成交量暴增。

摩根士丹利（大摩）給予面板雙虎的群創、友達有望受惠，目前仍維持「中立」評等，目標價分別為11.5元、12.5元。

大摩指出，目前9月主流電視面板價格尺寸32吋、43吋、55吋、65吋和75吋的價格與上月持平，符合預期。由於電視品牌從8月開始恢復採購，為各地的年底促銷活動做準備，預計電視面板的出貨量將較上季成長4%至6%，相較於第2季9%的季度下滑，態度已顯得更為謹慎。

電視面板出貨動能的改善，有助於面板製造商的議價能力並緩解定價壓力。展望未來，電視面板價格已觸及近期底部，但反彈時機可能取決於即將到來的促銷活動中終端需求表現，這也將決定回補庫存的動能能否持續。

而IT面板部分，大摩預計，螢幕和筆記型電腦面板價格在9月都與上月持平，同樣符合預期。目前維持IT面板價格在未來幾季應保持相對穩定的看法。從季度平均來看，IT面板價格在2025年第3季持平。

台廠方面，大摩認為，隨著電視面板價格觸底，市場對面板類股的看法已轉趨樂觀。由於商品顯示器仍佔營收大宗，友達、群創可望受惠。但仍對這兩家公司的評級仍維持「中立」，需靜待電視面板價格反彈時機的更多明確跡象。

電視面板 大摩 友達 群創

延伸閱讀

外資力挺大升目標價 技嘉量價齊揚、大漲逾半根漲停

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

集邦：迎中國大陸十一長假 電視面板大廠調降稼動率以穩維運

面板類股 氣氛轉趨樂觀

相關新聞

台積電估值再被抬高：小摩升評至1,550元、機構直指2,100元

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日早盤在1,320～1,330元間整理，目前報1,330元、跌幅0.75%。雖短線震盪...

銘異8月EPS -0.03元

銘異（3060）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅前虧損400萬元；歸屬母公司業主...

研揚搶攻邊緣AI商機

工業電腦廠研揚（6579）搶攻邊緣AI商機，與日本系統整合商Novalux及AI軟體開發公司AIRUCA聯手，推出一款鎖...

天虹新機台2025年底問世

天虹（6937）積極布局EUV檢測設備市場，除透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，開發出EUV光罩膜塗布與檢測原型機...

揚博泰國設點 搶攻東南亞

PCB半導體設備暨耗材代理商揚博（2493）昨（24）日在證交所召開法說會，揚博指出，代理材料業務正加速國內及海外半導體...

聯鈞8月EPS 0.27元

光通訊廠聯鈞（3450）近期股價波動劇烈，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益4,000萬元，年增29%，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。