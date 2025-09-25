快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

台積電估值再被抬高：小摩升評至1,550元、機構直指2,100元

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
台積電。歐新社
台積電。歐新社

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日早盤在1,320～1,330元間整理，目前報1,330元、跌幅0.75%。雖短線震盪，外資對基本面與估值的多頭氛圍不減。

調研機構 ALETHEIA 最新報告直指，生成式 AI 應用帶動 token 生成量屢創新高，新一波 AI 資料中心資本支出持續湧現；由於多數 AI／HPC 邏輯晶片幾乎都交由台積電代工，稱台積電為「AI之母（Mother of all AIs）」，並開出2,100元目標價，成為市場關注焦點。

摩根大通證券亦看好台積電受惠於2026年 AI 需求放大與蘋果新品循環的雙動能，認為股價表現可延續至第四季並跨至明年第一季，將推測合理股價調升至1,550元。其論點聚焦在N3家族維持高稼動、AI 加速器需求帶動混合單位售價（ASP）走高，以及N2製程自2026年起的放量節奏。

在外資紛紛上修框架之際，盤面股價仍處相對高檔整理區，後續將視AI訂單轉化速度與N2量產進度，成為驅動股價的關鍵變數。

台積電 AI 外資

延伸閱讀

台積電亞利桑那人事異動 執行長王英郎10月交棒莊瑞萍

台積電亞利桑那子公司執行長異動 莊瑞萍接任

M31與台積電發布N6e平台超低功耗記憶體編譯器 加速AIoT創新

台積2奈米驚傳漲價五成 外界質疑還沒放量何來售價、升幅

相關新聞

台積電估值再被抬高：小摩升評至1,550元、機構直指2,100元

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日早盤在1,320～1,330元間整理，目前報1,330元、跌幅0.75%。雖短線震盪...

銘異8月EPS -0.03元

銘異（3060）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅前虧損400萬元；歸屬母公司業主...

研揚搶攻邊緣AI商機

工業電腦廠研揚（6579）搶攻邊緣AI商機，與日本系統整合商Novalux及AI軟體開發公司AIRUCA聯手，推出一款鎖...

天虹新機台2025年底問世

天虹（6937）積極布局EUV檢測設備市場，除透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，開發出EUV光罩膜塗布與檢測原型機...

揚博泰國設點 搶攻東南亞

PCB半導體設備暨耗材代理商揚博（2493）昨（24）日在證交所召開法說會，揚博指出，代理材料業務正加速國內及海外半導體...

聯鈞8月EPS 0.27元

光通訊廠聯鈞（3450）近期股價波動劇烈，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益4,000萬元，年增29%，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。