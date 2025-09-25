台積電估值再被抬高：小摩升評至1,550元、機構直指2,100元

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日早盤在1,320～1,330元間整理，目前報1,330元、跌幅0.75%。雖短線震盪，外資對基本面與估值的多頭氛圍不減。

調研機構 ALETHEIA 最新報告直指，生成式 AI 應用帶動 token 生成量屢創新高，新一波 AI 資料中心資本支出持續湧現；由於多數 AI／HPC 邏輯晶片幾乎都交由台積電代工，稱台積電為「AI之母（Mother of all AIs）」，並開出2,100元目標價，成為市場關注焦點。

摩根大通證券亦看好台積電受惠於2026年 AI 需求放大與蘋果新品循環的雙動能，認為股價表現可延續至第四季並跨至明年第一季，將推測合理股價調升至1,550元。其論點聚焦在N3家族維持高稼動、AI 加速器需求帶動混合單位售價（ASP）走高，以及N2製程自2026年起的放量節奏。

在外資紛紛上修框架之際，盤面股價仍處相對高檔整理區，後續將視AI訂單轉化速度與N2量產進度，成為驅動股價的關鍵變數。