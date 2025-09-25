快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

竑騰早盤亮燈漲停597元 先進封裝急單湧入、擴產加速

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

半導體先進封裝設備廠竑騰（7751）25日早盤強攻漲停，股價鎖在597元、漲幅9.94%，帶量走高。市場解讀，輝達（NVIDIA）點燃的先進封裝大商機持續發酵，帶動日月光（3711）投控旗下矽品台積電接連追單採購竑騰機台，推升訂單與動能同步升溫。

竑騰是點膠機與外觀檢（AOI）設備供應商，機台主要用於高階AI晶片的先進封裝製程。公司證實，目前主要服務對象為輝達的先進封裝協力廠，近期因矽品產能吃緊，為因應H系列、GB系列等高階AI晶片需求，已追加下單導入竑騰設備。竑騰並強調，自家設備並未綁定單一終端品牌，除輝達外，也已導入超微、博通等客戶委託的封測產線；就產品線而言，H系列與GB系列皆已有相關製程在竑騰機台上運作，新一代產品亦持續以其設備進行。

受惠客戶急單湧入，竑騰目前產能滿載、正加班趕工出貨，並同步推進擴產計畫，以縮短客戶爬坡時間、提升良率與產能。雖外界關注單價與訂單細節，但公司低調表示，設備售價依產品與機種而異，單價不便透露。就客戶結構而言，矽品為長期最大客戶、台積電居次，力成等台灣封測廠近來亦持續拉高採購力道。

受惠客戶驗收機台增加，2025年上半年營收達8.05億元、年增43.38%，公司看好下半年營運優於上半年。法人預期，今年營運有望改寫新高、獲利成長可期，明年也可望迎來豐收年。

台積電 矽品 輝達

延伸閱讀

北京再封殺輝達 信心竟來自一張「向上管理」投影片？

台積電亞利桑那子公司執行長異動 莊瑞萍接任

微軟冷革命！震撼散熱台鏈 「微流體」從晶片下手捨棄現有元件

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

相關新聞

台積電估值再被抬高：小摩升評至1,550元、機構直指2,100元

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日早盤在1,320～1,330元間整理，目前報1,330元、跌幅0.75%。雖短線震盪...

銘異8月EPS -0.03元

銘異（3060）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅前虧損400萬元；歸屬母公司業主...

研揚搶攻邊緣AI商機

工業電腦廠研揚（6579）搶攻邊緣AI商機，與日本系統整合商Novalux及AI軟體開發公司AIRUCA聯手，推出一款鎖...

天虹新機台2025年底問世

天虹（6937）積極布局EUV檢測設備市場，除透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，開發出EUV光罩膜塗布與檢測原型機...

揚博泰國設點 搶攻東南亞

PCB半導體設備暨耗材代理商揚博（2493）昨（24）日在證交所召開法說會，揚博指出，代理材料業務正加速國內及海外半導體...

聯鈞8月EPS 0.27元

光通訊廠聯鈞（3450）近期股價波動劇烈，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益4,000萬元，年增29%，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。