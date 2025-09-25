竑騰早盤亮燈漲停597元 先進封裝急單湧入、擴產加速

半導體先進封裝設備廠竑騰（7751）25日早盤強攻漲停，股價鎖在597元、漲幅9.94%，帶量走高。市場解讀，輝達（NVIDIA）點燃的先進封裝大商機持續發酵，帶動日月光（3711）投控旗下矽品與台積電接連追單採購竑騰機台，推升訂單與動能同步升溫。

竑騰是點膠機與外觀檢（AOI）設備供應商，機台主要用於高階AI晶片的先進封裝製程。公司證實，目前主要服務對象為輝達的先進封裝協力廠，近期因矽品產能吃緊，為因應H系列、GB系列等高階AI晶片需求，已追加下單導入竑騰設備。竑騰並強調，自家設備並未綁定單一終端品牌，除輝達外，也已導入超微、博通等客戶委託的封測產線；就產品線而言，H系列與GB系列皆已有相關製程在竑騰機台上運作，新一代產品亦持續以其設備進行。

受惠客戶急單湧入，竑騰目前產能滿載、正加班趕工出貨，並同步推進擴產計畫，以縮短客戶爬坡時間、提升良率與產能。雖外界關注單價與訂單細節，但公司低調表示，設備售價依產品與機種而異，單價不便透露。就客戶結構而言，矽品為長期最大客戶、台積電居次，力成等台灣封測廠近來亦持續拉高採購力道。

受惠客戶驗收機台增加，2025年上半年營收達8.05億元、年增43.38%，公司看好下半年營運優於上半年。法人預期，今年營運有望改寫新高、獲利成長可期，明年也可望迎來豐收年。