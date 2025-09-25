外資升評 技嘉獲買盤湧入

技嘉（2376）25日在法人看好新客戶訂單的刺激下表現轉強。法人指出，技嘉在 AI 伺服器領域持續拓展客戶版圖，除了以往既有的訂單之外，今年新增了來自 Datasection、Nebius 與新加坡 MegaSpeed 的大單，有望帶動後續營運動能。

在 Nebius 部分，該公司於 9 月 8 日宣布，將與微軟簽訂五年合作協議，在美國新澤西州數據中心提供專屬 GPU 基礎設施，合約總額上看 194 億美元，將從今年底至 2026 年分批部署。法人指出，技嘉已於上半年出貨 GB200 機櫃給 Nebius，並將在今年底至 2026 年上半年交付 GB300 機櫃，這筆訂單被視為協助技嘉切入新世代 GPU 雲端市場的關鍵一步。

另一方面，東南亞市場也傳出新進展。法人指出，新加坡的 Nvidia 合作夥伴 MegaSpeed，已在官網將技嘉列為伺服器合作廠商，並推出 GB200 NVL72 運算服務。法人推估，技嘉將於 2025 下半年至 2026 上半年交付 500–1000 櫃 GB200 機櫃。法人認為，這將成為技嘉在東南亞 AI 伺服器市場的另一重要成長動能。