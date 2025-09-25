快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

外資升評 技嘉獲買盤湧入

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導

技嘉（2376）25日在法人看好新客戶訂單的刺激下表現轉強。法人指出，技嘉在 AI 伺服器領域持續拓展客戶版圖，除了以往既有的訂單之外，今年新增了來自 Datasection、Nebius 與新加坡 MegaSpeed 的大單，有望帶動後續營運動能。

在 Nebius 部分，該公司於 9 月 8 日宣布，將與微軟簽訂五年合作協議，在美國新澤西州數據中心提供專屬 GPU 基礎設施，合約總額上看 194 億美元，將從今年底至 2026 年分批部署。法人指出，技嘉已於上半年出貨 GB200 機櫃給 Nebius，並將在今年底至 2026 年上半年交付 GB300 機櫃，這筆訂單被視為協助技嘉切入新世代 GPU 雲端市場的關鍵一步。

另一方面，東南亞市場也傳出新進展。法人指出，新加坡的 Nvidia 合作夥伴 MegaSpeed，已在官網將技嘉列為伺服器合作廠商，並推出 GB200 NVL72 運算服務。法人推估，技嘉將於 2025 下半年至 2026 上半年交付 500–1000 櫃 GB200 機櫃。法人認為，這將成為技嘉在東南亞 AI 伺服器市場的另一重要成長動能。

技嘉 伺服器

延伸閱讀

外資看好技嘉 股價開高走高大漲逾7%

受惠GB系列伺服器出貨放量、OpenAI 與輝達合作 大摩點讚三台廠

接獲戴爾千億大單？仁寶爆量漲停 金仁寶集團一起嗨

降息行情開跑 以AI供應鏈為主軸

相關新聞

台積電估值再被抬高：小摩升評至1,550元、機構直指2,100元

晶圓代工龍頭台積電（2330）25日早盤在1,320～1,330元間整理，目前報1,330元、跌幅0.75%。雖短線震盪...

銘異8月EPS -0.03元

銘異（3060）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅前虧損400萬元；歸屬母公司業主...

研揚搶攻邊緣AI商機

工業電腦廠研揚（6579）搶攻邊緣AI商機，與日本系統整合商Novalux及AI軟體開發公司AIRUCA聯手，推出一款鎖...

天虹新機台2025年底問世

天虹（6937）積極布局EUV檢測設備市場，除透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，開發出EUV光罩膜塗布與檢測原型機...

揚博泰國設點 搶攻東南亞

PCB半導體設備暨耗材代理商揚博（2493）昨（24）日在證交所召開法說會，揚博指出，代理材料業務正加速國內及海外半導體...

聯鈞8月EPS 0.27元

光通訊廠聯鈞（3450）近期股價波動劇烈，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益4,000萬元，年增29%，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。