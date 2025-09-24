廣達睽違10個月將重返300元榮耀？鉅額交易現蹤
台積電（2330）鉅額交易先創1,405元天價後，廣達（2382）24日接棒演出，盤後鉅額交易出現一筆315元現貨漲停價的配對成交，張數252張、總金額為7,938萬元，法人表示，市場資金輪動輪漲，廣達股價上次出現在300元關卡以上已經是去年12月3日的300.5元，本次股價是否重返300元榮耀令市場期待。
廣達24日股價下跌1.05％收283.5元，在沿著5、10日線攀升至23日高點288元後，股價24日雖一度跌破5日線卻成功收腳，仍站穩所有均線之上，不過日KD指標在高檔轉為向下交叉，股價表現可以持續觀察，盤後鉅額交易則率先攻上315元指路。
廣達同日還有另一筆283.31元的鉅額交易，張數59張、金額1,671.5萬元；兩筆鉅額交易加權平均價格為308.98元，仍在300元關卡以上。
