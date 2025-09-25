天虹新機台2025年底問世

天虹（6937）積極布局EUV檢測設備市場，除透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，開發出EUV光罩膜塗布與檢測原型機台，已獲主力客戶付費使用中；並規劃今年底完成推出二代機，2026年首季即可交予客戶進入驗證期，助攻業績。

展望今年下半年營運，天虹預期第4季加計客戶遞延出貨的機台交機，勢必將進入傳統出貨旺季，並且要朝2025年營收、獲利及每股純益持續成長、續創新高的目標邁進，毛利率則目標持平。產品方面，由於新開發設備迅速獲得客戶響應，預期今年PVD仍為大宗、營收貢獻估逾七成，原子層沉積（ALD）設備約占25％。

天虹集團完成併購映思後，積極投入第二代EUV光罩膜檢測機台，將於今年底問世。其結合自家研發的EUV光源、機構設計與檢測技術，朝量產型規格邁進，期望在2026年開始貢獻營收。