快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

天虹新機台2025年底問世

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

天虹（6937）積極布局EUV檢測設備市場，除透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，開發出EUV光罩膜塗布與檢測原型機台，已獲主力客戶付費使用中；並規劃今年底完成推出二代機，2026年首季即可交予客戶進入驗證期，助攻業績。

展望今年下半年營運，天虹預期第4季加計客戶遞延出貨的機台交機，勢必將進入傳統出貨旺季，並且要朝2025年營收、獲利及每股純益持續成長、續創新高的目標邁進，毛利率則目標持平。產品方面，由於新開發設備迅速獲得客戶響應，預期今年PVD仍為大宗、營收貢獻估逾七成，原子層沉積（ALD）設備約占25％。

天虹集團完成併購映思後，積極投入第二代EUV光罩膜檢測機台，將於今年底問世。其結合自家研發的EUV光源、機構設計與檢測技術，朝量產型規格邁進，期望在2026年開始貢獻營收。

營收 天虹

延伸閱讀

南科上半年營收突破兆元大關 達1.38兆元創新高、年增48.78%

閎康日廠產能 供不應求

工研院院士羅唯仁／誠信正直 樂觀進取

帆宣董事長高新明：這波榮景…忙到2028

相關新聞

廣達睽違10個月將重返300元榮耀？鉅額交易現蹤

台積電（2330）鉅額交易先創1,405元天價後，廣達（2382）24日接棒演出，盤後鉅額交易出現一筆315元現貨漲停價...

銘異8月EPS -0.03元

銘異（3060）因股票達公布注意交易資訊標準，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅前虧損400萬元；歸屬母公司業主...

研揚搶攻邊緣AI商機

工業電腦廠研揚（6579）搶攻邊緣AI商機，與日本系統整合商Novalux及AI軟體開發公司AIRUCA聯手，推出一款鎖...

天虹新機台2025年底問世

天虹（6937）積極布局EUV檢測設備市場，除透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權，開發出EUV光罩膜塗布與檢測原型機...

揚博泰國設點 搶攻東南亞

PCB半導體設備暨耗材代理商揚博（2493）昨（24）日在證交所召開法說會，揚博指出，代理材料業務正加速國內及海外半導體...

聯鈞8月EPS 0.27元

光通訊廠聯鈞（3450）近期股價波動劇烈，昨（24）日應主管機關要求，公布自結8月稅後純益4,000萬元，年增29%，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。