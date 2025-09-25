研揚搶攻邊緣AI商機

工業電腦廠研揚（6579）搶攻邊緣AI商機，與日本系統整合商Novalux及AI軟體開發公司AIRUCA聯手，推出一款鎖定長照與物流場域的「AI行為推定系統」，目前已在日本超過35家機構率先導入，助攻業績。

研揚指出，AI行為推定系統的核心硬體採用研揚高階邊緣AI Box PC BOXER-8621AI，搭配AIRUCA自主研發的「AI行動推斷軟體」，這套系統透過影像辨識與AI演算法，能即時判斷人員是否跌倒、搬運貨物或處於待命狀態，一旦偵測到異常行為，立即發送警報至監控中心或管理人員。不僅能大幅降低人力監視成本，也能顯著提升作業安全與效率。

研揚表示，這項AI行為推斷技術，不僅對長照中心及物流倉儲適用，也可延伸至醫院、智慧工廠、甚至公共設施。隨著全球對「零事故」、「高效率」的需求持續升溫，AI驅動的即時行為監測有望成為企業數位轉型的關鍵拼圖。

研揚今年上半年AI相關新專案快速成長，2024年全年新專案265個，2025上半年已達191個。

研揚預估，下半年來自AI的生意將繼續成長。研揚AI相關業務營收比重自2024年約15%左右，2025年上半年已突破兩成、達22%，在AI專案跟進展快速進行下，預計將帶動研揚AI業務占營收比重衝上三成。

研揚8月營收7.78億元，攀上五個月來高點，月增9.11%，年增42.5%；前八月營收55.51億元、年增14.2%，為同期新高。

展望後市，研揚指出，從客戶端下單狀況及市場需求來看，對下半年展望非常正面，上半年訂單／出貨比（B／B值）大概都維持在1.2，下半年若市場狀況沒太改變，應可維持同樣向上成長。

研揚分析，今年還是以匯率跟關稅兩個因素影響最大，匯率第2季差不多都反應了，除非第3季、第4季有更大變化，不然影響應會慢慢減低。