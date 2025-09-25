揚博泰國設點 搶攻東南亞

PCB半導體設備暨耗材代理商揚博（2493）昨（24）日在證交所召開法說會，揚博指出，代理材料業務正加速國內及海外半導體廠的認證進程，預計今年第4季到明年第1季量產並反映在營收上。

此外，揚博已在泰國成立子公司以配合客戶需求，同時也可就近服務越南區域客戶。

揚博今年上半年每股純益1.99元，不如於去年同期的3.06元。揚博解釋，上半年毛利率下降，主要是產品銷售組合變化，代理產品毛利率較低，且代理產品營收上升。

另外，是受匯兌損失影響，新台幣兌美元每升值1%，將影響稅前盈餘850萬至870萬元。

在自製設備方面，揚博董事兼副總經理巫坤星指出，2025年上半年主要自製設備用途主要仍以載板及HDI、類載板占比較高，應用市場包含高速運算、電動車（EV）、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及高速網絡和低軌衛星無線通信等高值化趨勢。

揚博同時預告，將參展今年10月22日至24日登場的台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2025），除展出7A專利產品與玻璃載板設備外，其中ECO熱回收系統在超過500家企業激烈競逐中，憑藉自主研發實力，一舉榮獲第23屆金鋒獎「十大傑出創新研發」大獎，這是因應地球暖化節能的趨勢，協助客戶的節能減碳減廢。

面對客戶轉進東南亞設廠，揚博說，泰國成立子公司AMPOC FAR-EAST（THAILAND）CO.,LTD.，將就近與客戶密切溝通及售後服務以及掌握商機，無論國際局勢變化，揚博都會持續開發新技術，來滿足客戶需求。

針對代理業務方面，揚博說，外部影響主要是關稅與匯率，目前關稅雖然無直接影響 ，但間接影響須小心應對。

另外，材料業務計畫加速國內及海外半導體廠的認證進程，設備業務鎖定高階封裝廠，深化3D形貌檢測系統的導入案例，建立技術門檻與市場口碑。同時風險控管，關注國際關稅政策變化與匯率走勢，適時調整採購及定價策略。