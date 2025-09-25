陸面板廠控產 雙虎有撐

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）昨（24）日發布最新調查，中國大陸面板大廠京東方、華星光電、惠科等計畫大陸十一長假時，針對電視面板生產據點執行休假，預估10月LCD電視面板產線稼動率將較8月規劃的版本減少6個百分點至79%。

此次大陸面板廠實施生產據點執行將牽動電視面板供需持平，面板報價持穩，面板雙虎友達（2409）、群創營運有撐，力拚全年獲利。

集邦表示，從供給面看，休假策略有助LCD電視面板廠維持10月底以前的低水位庫存，選擇十一長假進行生產調節，也可降低相關營運成本。

觀察面板廠動態，由於京東方、華星光電以及夏普計劃長假時針對10.5代產線執行五至七天休假。集邦預估，10月10.5代電視面板生產稼動率水位落在74%；8.6代主力面板廠惠科主要電視生產線，如重慶H1、滁州H2等休假五天。

京東方成都B19廠也放假五天，預估8.6代電視面板產線稼動率水位約落於77.5%；8.5代線目前計劃休假的廠區約放五天，稼動率水位較前一版預估減少4個百分點至81.3%。

以需求面觀察，10月需求在雙11備貨動能下仍有一定支撐，若以電視面板需求量計算，10月需求量較9月有4.8%的減幅，面板廠選擇10月進行控產，除了管控成本外，對舒緩電視市場潛在的供需壓力將有一定的效果，且有助10月電視面板報價維持穩定趨勢。

