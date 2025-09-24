接獲戴爾千億大單？仁寶爆量漲停 金仁寶集團一起嗨

仁寶（2324）傳出接獲戴爾千億大單，24日人氣大噴發，近午成交量已突破12萬大張，擠進台股成交量前五名，並推升股價攻上漲停34.5元鎖死，漲停價排隊買單仍高掛逾4.2萬張。漲勢並蔓延至金仁寶集團個股，鋐寶科技（6674）漲逾4%，金寶（2312）、泰金寶-DR、凱碩（8059）齊漲逾2%，康舒（6282）、智易（3596）等也聯袂逆漲。

仁寶目前AI伺服器營收占比仍僅為低個位數，主要客戶集中於二、三線雲端服務業者（CSP），產品以AMD MI350系列為主，與廣達（2382）、鴻海（2317）等領先業者相比仍有差距。不過，公司預期今年底將開始出貨HGX B300產品，有望成為營運新動能。

為強化伺服器產能，仁寶積極布局全球生產據點。波蘭廠一期產線已建置完成，專供應歐洲市場；另於8月宣布斥資3億美元投資北美，預計明年建置完成L10與L11伺服器組裝產線，強化在地供應能力。

市場傳出，仁寶此波北美投資動作背後，可能來自戴爾千億元大單挹注。隨著AI基礎建設持續推進，仁寶伺服器業務未來成長動能備受關注。

此外，AI應用擴張帶動冷資料儲存需求激增，傳統硬碟（HDD）與固態硬碟（SSD）市場同步升溫。主要供應商威騰（WD）、希捷（Seagate）接獲大量訂單，威騰更宣布調漲價格。台廠泰金寶作為兩大品牌代工夥伴，可望同步受惠。

泰金寶總經理鄒孔訓日前即表示，2025年將火力全開、再創高峰。泰金寶去年擴建泰國馬拉差廠區SSD產線，主攻高階固態硬碟產品，今年將挹注營收與獲利。此外，碧武里新廠也將啟動新產線，強化整體產能。

法人看好，在AI驅動下的儲存升級趨勢中，泰金寶將是台廠中的受惠焦點之一。