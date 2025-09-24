聯電吞外資大補丸！股價攀3個月高點、攜手英特爾搶進12奈米

台積電ADR、聯電ADR昨夜分別逆漲3.7%、1.52%，帶動晶圓雙雄24日早盤股價雙雙開高。惟台積電（2330）創1,355元新天價後、一度翻黑，而聯電（2303）則受惠外資23日大舉買超38,199張，名列買超第三大個股加持，股價逆勢續漲逾2%，叩關45.3元，登上近3個月波段高位，近一周漲幅達一成，並帶動同集團的原相（3227）逆漲逾2.5%，盛群（6202）、聯詠（3034）、矽統（2363）也隨之小漲。

對於2024年宣布與英特爾共同開發12奈米FinFET製程，聯電副總洪圭鈞日前於半導體展論壇中表示，為了持續成長，其實聯電在2017年專注特殊製程方向時，14奈米鰭式場效電晶體（FinFET） 製程技術也已經開發完成，但因考慮先進製程需要龐大投資，故對於是否投入量產一直有點顧慮，但也一直找機會。

故2024年宣布與Intel的合作，驅動投入12奈米FinFET製程技術，並善用英特爾的晶圓廠，對聯電是一個資本支出相對輕量化 （capital expenditure light） 的策略。洪圭鈞表示，對聯電而言，這項合作有助於未來發展，並建立客戶生態圈，對於Intel這家IDM廠商也有正面效益，他透露，因英特爾過去缺乏晶圓代工經驗，透過此次跟聯電合作，讓英特爾也獲得了晶圓代工 （foundry） 的管理經驗，包括成本控制、製程控制以及如何同時應對多個客戶等，這些是Intel過往系統所缺乏的。

洪圭鈞表示，Intel今年在IDF技術論壇都公開承認聯電是他們在美國「有價值的技術夥伴 （valuable tech partner）」。這項合作也是聯電未來的重要發展方向。

英特爾與聯電預估，合作12奈米製程2026年完成開發並通過驗證，2027年量產。

洪圭鈞強調，技術仍是整個業界最重要的根本。為提高競爭力，設立產品經理做PLM，規劃不同需求未來1～3年需求做開發計畫，並透過CTO辦公室投入規劃3到5年的潛力技術。市場行銷部門則從客戶應用角度出發，規劃5年的技術需求。透過客製化技術來滿足不同客戶的特定需求，以超越競爭對手。