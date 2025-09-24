快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

仁寶多重成長動能 刺激股價上揚

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導

仁寶（2324）在傳出接獲戴爾千億大單後，股價持續走揚，24日早盤便一路上衝，一度漲至34.15元，漲幅接近9%，買盤十分強勁。而除了AI伺服器外，仁寶同時進軍散熱及軍工領域，企圖多線開花。

法人指出，仁寶和以色列散熱廠商ZutaCore合作，導入了HyperCool無水雙相液冷技術，在提升散熱效率的同時，還能降低用電量，在未來AI運算叢集規模持續擴大而導致用電量遽增的情況下，這個特性就顯得彌足珍貴。

而軍工部分，仁寶則和雷虎合作，共同進軍BVLOS(Beyond Visual Line of Sight)視距外無人載具市場，研發出結合各種不同資訊傳輸技術的「全網整合通訊模組」，其結合了AI驗算法，能夠實時監測訊號強度，自動選擇最佳網路，保證資料傳輸的穩定性，這對於軍事行動中的情報傳遞無疑是最為重要的。而在開發完成後，將會導入雷虎（8033）自家的無人載具，有利於後續性能優化。

仁寶 AI

延伸閱讀

失聯無人船順利尋獲 企業贈海巡北部分署中秋禮盒

甲骨文將打造美版TikTok 陸媒：僅授權數據安全業務

雷虎無人機獲美Blue UAS認證 搶攻國內外標案

TikTok美國買方陣容再曝光！川普點名梅鐸父子、戴爾可能入股

相關新聞

高盛喊買富世達 股價上看1,430

富世達（6805）昨（23）日重返千金股行列，法人認為，富世達下半年受惠折疊手機軸承、AI帶動下快速接頭（QD）出貨增加...

全漢2025年業績拚增一成

電源廠全漢（3015）受惠網通及工業電腦需求回溫，法人看好今年營收有望年增逾一成，營運重返成長軌道，其中，第3季因匯率回...

奇偶處分台積持股150張

安控廠奇偶（3356）昨（23）日公告，自今年9月16日至昨天為止，處分轉投資台積電持股150張，每單位價格為1,275...

宏碁智醫AI新品 10月上線

宏碁智醫（6857）今年於德國柏林消費電子展（IFA）上發表「aiMed智醫通」，專為醫療場域打造的AI服務平台，可即時...

晶豪科8月每股虧0.04元

晶豪科（3006）昨（23）日應主管機關要求，公告今年8月自結數，單月虧損1,000萬元，每股淨損0.04元。

台灣大強攻智慧移動

台灣大哥大（3045）強化智慧移動戰略，今年中成立子公司台灣大動力，投入10億元建立MyCharge充電版圖，並策略投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。