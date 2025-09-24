仁寶多重成長動能 刺激股價上揚

仁寶（2324）在傳出接獲戴爾千億大單後，股價持續走揚，24日早盤便一路上衝，一度漲至34.15元，漲幅接近9%，買盤十分強勁。而除了AI伺服器外，仁寶同時進軍散熱及軍工領域，企圖多線開花。

法人指出，仁寶和以色列散熱廠商ZutaCore合作，導入了HyperCool無水雙相液冷技術，在提升散熱效率的同時，還能降低用電量，在未來AI運算叢集規模持續擴大而導致用電量遽增的情況下，這個特性就顯得彌足珍貴。

而軍工部分，仁寶則和雷虎合作，共同進軍BVLOS(Beyond Visual Line of Sight)視距外無人載具市場，研發出結合各種不同資訊傳輸技術的「全網整合通訊模組」，其結合了AI驗算法，能夠實時監測訊號強度，自動選擇最佳網路，保證資料傳輸的穩定性，這對於軍事行動中的情報傳遞無疑是最為重要的。而在開發完成後，將會導入雷虎（8033）自家的無人載具，有利於後續性能優化。