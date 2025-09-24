快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

台積電創新天價1355元 市值衝破35兆元

中央社／ 新竹24日電

台積電美國存託憑證（ADR）再創歷史新高，23日盤中最高達286美元，收在282.71美元，漲幅達3.7%。台積電今天隨著走高，早盤達1355元，再創新天價，市值達新台幣35.13兆元。

輝達（NVIDIA）與OpenAI展開策略合作，為OpenAI新一代人工智慧（AI）基礎設施部署至少10百萬瓩的輝達系統，訓練並執行新一代模型。輝達並計劃投資OpenAI，最高達1000億美元。

市場預期，晶圓代工龍頭廠台積電挾製程技術領先優勢，2奈米製程將於今年下半年量產，營運可望受惠，推升台積電ADR和股價接連創下新高。

台積電美國存託憑證（ADR）23日盤中最高達286美元，創下歷史新高，終場收在282.71美元，上漲10.08美元，漲幅達3.7%。據Companiesmarketcap統計，台積電ADR市值攀高至1.46兆美元，超越特斯拉（Tesla）的1.41兆美元，全球排名躍居第9。

台積電今天股價持續走高，早盤達1355元，再創新天價，上漲15元，市值達35.13兆元，貢獻大盤約120點。

台積電 ADR AI

延伸閱讀

ADR 逆勢創高！台積電衝1,355元 攜手台股再刷新天價

輝達投資OpenAI注資3兆元 台積、鴻海、廣達等受惠

韓媒：黃仁勳…IT界帝王

複委託交易夯 2025年前八月年增25%

相關新聞

高盛喊買富世達 股價上看1,430

富世達（6805）昨（23）日重返千金股行列，法人認為，富世達下半年受惠折疊手機軸承、AI帶動下快速接頭（QD）出貨增加...

全漢2025年業績拚增一成

電源廠全漢（3015）受惠網通及工業電腦需求回溫，法人看好今年營收有望年增逾一成，營運重返成長軌道，其中，第3季因匯率回...

奇偶處分台積持股150張

安控廠奇偶（3356）昨（23）日公告，自今年9月16日至昨天為止，處分轉投資台積電持股150張，每單位價格為1,275...

宏碁智醫AI新品 10月上線

宏碁智醫（6857）今年於德國柏林消費電子展（IFA）上發表「aiMed智醫通」，專為醫療場域打造的AI服務平台，可即時...

晶豪科8月每股虧0.04元

晶豪科（3006）昨（23）日應主管機關要求，公告今年8月自結數，單月虧損1,000萬元，每股淨損0.04元。

台灣大強攻智慧移動

台灣大哥大（3045）強化智慧移動戰略，今年中成立子公司台灣大動力，投入10億元建立MyCharge充電版圖，並策略投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。