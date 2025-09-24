台積電創新天價1355元 市值衝破35兆元

台積電美國存託憑證（ADR）再創歷史新高，23日盤中最高達286美元，收在282.71美元，漲幅達3.7%。台積電今天隨著走高，早盤達1355元，再創新天價，市值達新台幣35.13兆元。

輝達（NVIDIA）與OpenAI展開策略合作，為OpenAI新一代人工智慧（AI）基礎設施部署至少10百萬瓩的輝達系統，訓練並執行新一代模型。輝達並計劃投資OpenAI，最高達1000億美元。

市場預期，晶圓代工龍頭廠台積電挾製程技術領先優勢，2奈米製程將於今年下半年量產，營運可望受惠，推升台積電ADR和股價接連創下新高。

台積電美國存託憑證（ADR）23日盤中最高達286美元，創下歷史新高，終場收在282.71美元，上漲10.08美元，漲幅達3.7%。據Companiesmarketcap統計，台積電ADR市值攀高至1.46兆美元，超越特斯拉（Tesla）的1.41兆美元，全球排名躍居第9。

台積電今天股價持續走高，早盤達1355元，再創新天價，上漲15元，市值達35.13兆元，貢獻大盤約120點。