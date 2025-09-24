聯準會確定降息1碼，但因美國並非經濟繁榮的擴張，市場仍存在不安定氣氛。先前持有黃金的投資人，不論現貨或對標黃金的金融商品，臺灣期交所有推黃金期貨可參考其金融工具進行部位避險，或是短線操作。

黃金22日再創歷史天價，紐約商品期貨交易所12月黃金期貨於22日收盤上漲69.3美元，漲幅達1.9%至每盎司3,775.1美元，VIX與黃金價格同為市場重要的風險指標，在股市屢創新高之際顯示投資人心態仍舊謹慎。

各國央行與大型機構仍持續增持黃金，全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）於22日黃金持有量增加6.01噸至1,000.57噸，續創逾三年來新高。中國布局仍受矚目，中國7月減持257億美元美國債，持倉規模下降至7,307億美元，創16年來新低。根據中國人民銀行日前公布資料，截至8月底，中國黃金儲備達到7,402萬盎司，較7月底又增加6萬盎司。為連續第十個月增持。

川普同時拋出美國政府可能在10月1日關門議題，成新不確定因素。美國政府這次關門理由將會是民主黨與共和黨在國會陷入僵局導致，據《國會山報》（The Hill）及彭博社等媒體報導，這兩項法案預計無法通過。（永豐期貨提供）

