費半期 伺機操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

聯準會決議降息1碼，幾乎全體成員達成相同的意見，後續降息步調將視就業環境決定。期貨法人表示，聯準會降息帶動資金轉向科技股，費城半導體期貨吸引買盤伺機操作。

從點陣圖預測觀察，今年剩餘兩次10月與12月會議還會再繼續降息，經濟方面，今年預估為1.6%而明年將達1.8%，高於此前預測，也高於IMF或世界銀行等經濟組織預測，顯示美國經濟未如市場預期，受關稅大幅影響。

以周線來看9月第四周，每股四大指數連續三周收紅，S&P500指數則連七周收紅，9月魔咒已過去超過一半的時間，看來今年很有可能與過去出現不同情況，上漲幅度來說，費半上漲3.8%那指上漲2.2%，S&P500與道瓊則上漲逾1%，科技類股表現相對良好，聯準會降息、美中貿易談判、微軟獲得輝達注資等因素讓美股在上周持續創新高市場氣氛維持樂觀，EPFR全球資金動向數據顯示，全球資金在後關稅時期繼續回流美國。

市場本周關注重點包括周五將公布的聯準會偏好通膨指標--PCE物價指數。若數據疲弱，將提高10月再降息1碼的可能性。華爾街普遍預期9月PCE將顯示通膨壓力仍在，但溫和到足以讓央行維持降息路線。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

降息 期貨交易 聯準會

延伸閱讀

黃金期貨首度衝破3800美元！分析師：還未形成泡沫 漲勢動能穩固

獨／瞄準聯準會降息 台銀人壽領軍「鎖利型」定期養老險登場

輝達砸千億挺OpenAI 台股狂飆426點、站上26,300大關刷新高

黃金瘋漲、狂創歷史新高 還有買點嗎？

相關新聞

面板類股氣氛轉趨樂觀

摩根士丹利證券（大摩）於最新報告中表示，電視面板價格已接近近期底部，面板類股市場氣氛正轉趨樂觀，不過，後續的上漲空間將取...

高盛喊買富世達 股價上看1,430

富世達（6805）昨（23）日重返千金股行列，法人認為，富世達下半年受惠折疊手機軸承、AI帶動下快速接頭（QD）出貨增加...

複委託交易夯 2025年前八月年增25%

美股四大指數屢創新高，點燃台灣投資人進軍海外市場熱情。據券商公會統計，國內券商海外複委託買賣金額在今年前八月達6.34兆...

台半搶 AI 機櫃商機

二極體廠台半（5245）AI布局報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護...

全漢2025年業績拚增一成

電源廠全漢（3015）受惠網通及工業電腦需求回溫，法人看好今年營收有望年增逾一成，營運重返成長軌道，其中，第3季因匯率回...

奇偶處分台積持股150張

安控廠奇偶（3356）昨（23）日公告，自今年9月16日至昨天為止，處分轉投資台積電持股150張，每單位價格為1,275...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。