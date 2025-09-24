明安越南新產線 第4季投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具大廠明安（8938）積極加碼布局越南小白球（高爾夫球）產能，預計第4季四條生產線全面投產，每月達120萬打，加上台灣屏東廠區的二廠，合計一個月產能規模將增至約200萬打，有助帶動明年營運成長。

明安指出，子公司明揚年前發生火災後，公司就依據法規調整，經向科技產業園區高屏分局申請復工，已於去年5月下旬重新運作。

明揚未受損的屏東二廠產能先前每月小白球產量約5、60萬打，並增設場地鋪設一條新生產線，現有一個月產能可以拉高至約75萬打。

為因應客戶群的需求，公司啟動增加越南小白球產能部署，今年初一個月約30萬打的第一條產能已投產、出貨，並進一步啟動新增三條生產線投資，預計第4季全面投產後，越南小白球產能每月將達約120萬打。

越南 高爾夫

