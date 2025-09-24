晶豪科8月每股虧0.04元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶豪科（3006）昨（23）日應主管機關要求，公告今年8月自結數，單月虧損1,000萬元，每股淨損0.04元。

法人指出，晶豪科受惠於利基型記憶體市場需求回溫、DRAM報價回升，將帶動營收改善，下半年營運有望優於上半年；不過，雖然價格與需求趨勢正面，但受匯率波動與成本壓力影響，短期內轉盈仍有難度，估2025年全年仍可能虧損，轉盈時程需拉長。

晶豪科的DRAM仍為營收主力，占比約55%，其中DDR2、DDR3合計達45%，DDR4雖然比重較低，但因報價上漲幅度大，對平均銷售價格提升有所貢獻；Flash產品線約占30%，非記憶體約10%。據悉，公司持續投入Audio、Power IC與混合訊號IC研發，以分散風險並增加長期成長動能。

晶豪科先前在法說會指出，上半年面臨景氣低迷與匯率變動的雙重壓力，但隨著利基型記憶體需求回升，下半年景氣有望優於上半年。另外，市場對價格調整的接受度提高，看好第4季將出現主要的價格反應。

晶豪科 記憶體

