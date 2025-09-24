台灣大強攻智慧移動

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）強化智慧移動戰略，今年中成立子公司台灣大動力，投入10億元建立MyCharge充電版圖，並策略投資USPACE、WeMo，台灣大動力總經理林東閔表示，持續深化Taiwan Mobility生態圈，更攜手LINE GO、格上充電等策略聯盟，串聯充電、共享、停車、儲能與租賃五資源鏈，布局亞太智慧交通新版圖。

近年台灣大對外展開策略投資，並陸續成立子公司，包括負責電商的富信新零售、虛擬資產交易所TWEX的富昇數位；台灣大動力則是台灣大在「智慧移動」策略的關鍵布局，董事長由台灣大總經理林之晨擔任，總經理為台灣大個人用戶事業群商務長林東閔。

台灣大宣布，MyCharge充電版圖擴展至全台縣市，2025年底將涵蓋逾100個座據點、550支充電樁。

林東閔指出，「台灣大動力服務」是Taiwan Mobility生態圈的主導引擎，啟動五大智慧移動戰略，串聯格上充電資源，擴大MyCharge全台布局；擴大LINE GO策略聯盟，深化永續移動入口；取得Tesla Powerwall安裝認證，跨入家庭儲能市場；策略投資的USPACE去年併購日本智慧停車品牌軒先（Nokisaki），今年9月首站落腳東京六本木之丘，加速智慧移動國際布局；同時加碼投資WeMo，推動永續共享交通版圖。

台灣大斥資10億元布局智慧移動，包含建立MyCharge充電版圖，並策略投資USPACE三成股權及投資WeMo，未來將持續擴大生態圈。

林東閔表示，攜手格上充電服務與LINE GO等三方資源整合，擴充MyCharge服務版圖，強化公共充電基礎，更與USPACE、WeMo等深度協同，實現數據與場域的跨平台整合，提升整體生態圈效能。

台灣大哥大 布局

