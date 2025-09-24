電商搶秋節烤肉商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

中秋節將近，富邦媒（8454）指出，旗下momo購物網銷售統計，中秋節烤肉仍流行，近一個月生鮮食品買氣月增突破五成，以實用度高、方便料理的「生鮮肉品」，以及能拉滿聚會儀式感的「頂級海鮮」最受矚目。momo購物網也推出促銷活動，網羅百家生鮮、逾5萬件商品搶中秋商機。

統一轉投資的Yahoo購物發現中秋烤肉「戶外化、露營化」現象，烤肉關鍵字熱搜量增三倍，因小宅生活與露營風潮影響，傳統烤肉走向行動化、機能化，消費者選購烤具更注重輕便與功能性，卡式爐與高山爐業績成長三倍。

網路家庭旗下PChome 24h購物觀察近一周「中秋節、中秋烤肉」關鍵字搜尋量大幅竄升，9月起相關商品買氣持續增溫，中秋禮盒銷額對比前一月同期飆升四倍。

中秋節 烤肉

