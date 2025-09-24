晶技利多 押注長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

iPhone 17系列銷售增溫，蘋鏈中主要石英元件供應商晶技（3042）也可望受惠。法人預估，晶技第3季營收將呈現季增，相關權證可伺機布局。

法人指出，雖然上半年部分頻率元件已提前拉貨，但各雲端服務供應商（CSP）持續建置AI算力，高速傳輸應用需求成長，800G光收發模組持續放量，以及美系客戶進入新品密集發表期，運用在手機及智慧手表的石英元件增加，帶動晶技第3季營收成長。

法人表示，由於今年消費性電子終端需求不明確，行動通訊應用受到日本價格競爭，中國競爭對手在成熟產品持續搶市，營收成長動能受到壓抑。但汽車電子化與自駕滲透率提升，帶動單台汽車頻率元件用量，推動車用營收成長。

此外，超大型資料中心建置 AI算力叢集，推升400G、800G高速光收發模組需求，也持續帶動晶技高頻率震盪器營收成長，預估今年整體營收成長可期。

法人看好今年AI相關營收占比可望提升到兩位數，年增將逾四成，由於平均單價與毛利率較高，有助晶技獲利表現。

權證發行商表示，投資人若看好晶技後續表現，可以挑選價內外10%以內，有效天期120天以上的權證，透過權證以小金搏大利。

