美律、大立光 四檔搶鏡

台股大盤續創新高，市場關注題材個股，Apple新手機iPhone 17發表之後，市場反應逐漸加溫，種種跡象顯示需求強勁。美律（2439）、大立光（3008）等供應鏈近期表現亮眼，相關權證可伺機布局。

美律2026年營收成長可期，法人表示，目前美律積極推動產能從中國轉向越南與泰國，越南廠目前生產耳機、TWS、通訊與行動電源等產品；泰國一廠稼動率已滿，第二廠預計10月啟動新產品量產，展望2026年，預期中國工廠營收貢獻將降至50%以下，越南與泰國合計比重提升至超過50%。

根據美律目前掌握的開案數，在不考慮匯率變動因素下，公司預期2026年營收可望優於2025年，另外為拓展日本市場，美律收購 MWH切入日本知名耳機品牌市場，法人預估其2026年營收將達455億元，年增4.2%，每股純益（EPS）6.7元。

大立光8月營收59.6億元，月增10.3%、年減15.0%，公司營收自6月起進入手機零組件備貨旺季，營收持續走升，第3季預估營收達成率為62.2%。

法人預期，大立光第3季雖進入手機零組件拉貨旺季，但受到手機市場需求回溫速度緩慢影響，維持營收預估182.9億元，季增56.8%、年減3.4%，仍較去年同期衰退。毛利率則上升至56.6%，營業費用為17.7億元，由於營收規模擴張，營業費用率下降至9.7%，維持營業淨利85.8億元，不考量匯兌再度出現劇烈波動因素之下，稅後純益預估為82.2億元，季增696.6%，EPS達 61.6元，營運為近三季高點。

權證發行商建議，看好美律、大立光後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。