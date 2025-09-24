和碩、鴻海 認購放電

Apple新手機iPhone 17發表之後，市場反應逐漸加溫。新機標準版在螢幕、攝影系統皆有重大升級，終端銷售狀況良好，有利於台系供應鏈業者後續營運。權證發行商認為，目前市場氛圍佳卻也因股市處高檔而波動加大，可善用iPhone 17概念股相關權證短線操作。

台股指數近期以來屢創新高，投資人尋找具補漲機會標的；蘋果（Apple）新手機iPhone 17發表之後，市場反應顯示需求強勁，包括和碩（4938）、鴻海（2317）等供應鏈近期受矚目，惟大盤處高檔波動恐加大，可善用相關標的權證短線操作。

根據投資機構Wedbush上調蘋果目標價，蘋果股價近日強勢上漲，攀升至2024年12月以來新高，全年走勢轉正。Wedbush表示，調高目標價主因iPhone 17需求強勁的跡象明確。iPhone 17標準版在螢幕與攝影系統均有重大升級，多國預購期間已出現較iPhone 16更熱烈的換機潮，終端銷售表現亮眼，帶動台系供應鏈營運展望同步看俏。

和碩方面，法人指出，和碩2025年第4季主要營收成長動能將來自通訊業務，受新款iPhone 17上市帶動；但運算與消費性電子（CE）營收預期將呈季減。伺服器部分因基期低且占比有限，全年營收預估可望年增三位數，通用型與AI伺服器將出貨至多家美國、東南亞及歐洲的二、三線CSP客戶，如美國的Lambda與Iozera等。

不過，風險上，法人也提醒，美系手機成長已明顯受限，對於和碩的營收而言將是負面影響，且新事業車用及伺服器業務，雖然營收有逐年提升，但明顯需要時間才能讓營收有明顯的成長，評價面較同業不利。

鴻海方面，法人指出，消費智能產品開始為新機種上市備貨，營收預期將呈現強勁季增；電腦終端產品因先前新品上市及關稅提前拉貨影響，預計將出現季減。元件及其他產品則可望維持顯著的季成長。

權證發行商建議，看好和碩、鴻海等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過80天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

