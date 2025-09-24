環球晶8月每股賺0.6元

矽晶圓大廠環球晶（6488）昨（23）日應主管機關要求，公告自結8月獲利2.88億元，年減68.1%，每股純益0.6元。

近期市場傳出，現階段業界聚焦於碳化矽（SiC）載板／導熱介面材料（carrier／TIM）的開發，為下一世代GPU的散熱方案打下基礎，環球晶有望成為供應鏈要角，激勵環球晶股價強漲，自9月12日盤中低點368元起漲，昨日收盤價為501元，下跌10元，波段漲幅約36%。

在技術和產能推進上，環球晶碳化矽（SiC）目前以6吋／8吋產品為主，其中，8吋正處於量產逐步爬升階段。氮化鎵（GaN）領域則持續擴產，因現有產能已滿載，預計在年底前擴產30%，隨著客戶在新應用領域逐步落地，後續需求看好。

整體來看，環球晶已在今年半導體展釋出12吋碳化矽基板進度，當前正與客戶進行合作開發、進度良好，相對於市場上多以6吋／8吋為主，環球晶則以12吋碳化矽差異化優勢搶進高階市場。