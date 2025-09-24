閎康日廠產能 供不應求

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體檢測實驗室大廠閎康（3587）受惠日本半導體客戶群需求快速成長，公司昨（23）日提到，高階FA產能供不應求，名古屋舊廠持續擴產，新產能明年首季到位，可快速擴增服務量能。至於日本第四座廠即名古屋二廠還在找適合地點，初步估計名古屋二廠明年第3季到位。

閎康旗下日本實驗室接單喜訊不斷，當地先進製程客戶已開始試製2奈米GAA架構晶片，首批晶圓已完成光罩曝光，並進入電性測試階段，預計在2027下半年實現2奈米晶片量產。

閎康近年積極布局日本市場。閎康強調，作為材料檢測領域的領導廠商，該公司具備豐富先進製程分析經驗，可協助診斷2奈米節點的晶體結構與材料問題，提供從晶圓缺陷、元件截面到封裝界面的一站式分析服務。

