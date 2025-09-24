宏碁智醫 AI 新品 10月上線

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁智醫（6857）今年於德國柏林消費電子展（IFA）上發表「aiMed智醫通」，專為醫療場域打造的AI服務平台，可即時將醫護人員的語音或文字轉為結構化醫療紀錄。宏碁智醫董事長連加恩指出，aiMed智醫通初期鎖定台灣市場，主要目標為醫學中心，預計今年10月服務上線。

法人看好，隨著新服務啟動，有望帶動宏碁智醫下半年營運成長。

aiMed智醫通是專為醫療場域量身打造的即時AI處理技術，內建專業醫學術語和情境理解，其安全的雲端架構能進一步保障資料安全性。

連加恩分析，大型醫學中心有自己資訊處，開發自用軟體，但其實很多中小型或地區醫院，沒有人力去設計這個AI軟體，而這些機構就是宏碁智醫目標客群。

宏碁智醫AI醫療軟體產品已成功導入全球超過500間醫療院所。

