奇偶處分台積持股150張

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

安控廠奇偶（3356）昨（23）日公告，自今年9月16日至昨天為止，處分轉投資台積電持股150張，每單位價格為1,275元至1,340元，總交易金額1.95億元，處分利益1.24億元，以奇偶股本7.99億元估算，貢獻每股獲利1.55元。

奇偶公告指出，此次處分後，公司仍持有台積電股票約915張。奇偶受惠於新台幣匯率逐步回穩，加上台積電股價再度創下歷史新高，使得業外金融評價利益明顯進補。市場普遍估計，奇偶本季整體獲利表現將可望超越第2季水準，單季每股純益上看2.5元，並進一步弭平上半年累計虧損。

奇偶上半年稅後淨損900萬元，每股淨損0.11元。公司日前公告將於10月3日除息，每股配發4元股利。

台積電 台幣匯率

