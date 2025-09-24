全漢2025年業績拚增一成

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠全漢（3015）受惠網通工業電腦需求回溫，法人看好今年營收有望年增逾一成，營運重返成長軌道，其中，第3季因匯率回穩，加上業外轉投資股利貢獻，每股純益有望逾1元，超越上半年總和，為全年獲利高峰。

全漢昨（23）日不評論法人預估的財務數字。全漢表示，隨AI應用擴及邊緣運算、工業電腦、網通及伺服器，帶動電源銷售及功率提升，其中輝達將CPRS（Common Redundant Power Supply ）納為MGX平台的電源標準，這是全漢擅長的伺服器電源市場，該公司已布局相當完整的產品線，將是業務衝刺重心。

全漢產品多元化，涵蓋電競、工業電腦、網通、雲端及邊緣運算、醫療照護、新能源等應用，其中，電競及工業電腦等應用營收總和占比近六成。

今年以來，全漢電競應用業務因輝達RTX 5090系列晶片推出，激勵電競電源瓦特數提升及換機潮，加上工業電腦需求回溫，網通相關產品銷售明顯增長，推升前八月營收89.66億元，年增16.9%。

不過，第2季因新台幣對美元匯率強升，單季業外匯損逾1.47億元，本業獲利遭侵蝕，單季稅後純益3,751萬元，每股純益0.2元；上半年稅後純益7,506萬元，每股純益0.4元，較去年同期1.05元衰退。

法人預期，全漢因業外投資多元，包括手握UPS大廠旭準3,059張股票，持股3.49%，以旭隼擬每股配發現金股利43元估算，全漢可領逾1.31億元股息。

全漢並持有上萬張佳必琪股票，佳必琪擬配發7元股息，股息約7,000餘萬元，換算貢獻每股獲利約1.07元，加上新台幣匯率回穩，部分匯損回沖下，估計本季每股純益有望超過1元。

產能布局方面，除了中國大陸深圳、無錫、東莞及台灣外，因應地緣政治並分散產地，全漢近年轉赴越南投資，目前正在越南建立第二座生產據點。

工業電腦 網通 電競

延伸閱讀

輝達投資OpenAI千億美元…分析師：付錢買自家產品 營收效益三倍多

華為擘劃AI晶片三年趕超輝達 彭博點出倚仗「三大強項」

輝達宣布投資OpenAI 1000億美元 協助布建AI基礎建設

輝達砸千億美元聯手OpenAI！10GW 算力、數百萬GPU全面啟動

相關新聞

面板類股氣氛轉趨樂觀

摩根士丹利證券（大摩）於最新報告中表示，電視面板價格已接近近期底部，面板類股市場氣氛正轉趨樂觀，不過，後續的上漲空間將取...

高盛喊買富世達 股價上看1,430

富世達（6805）昨（23）日重返千金股行列，法人認為，富世達下半年受惠折疊手機軸承、AI帶動下快速接頭（QD）出貨增加...

複委託交易夯 2025年前八月年增25%

美股四大指數屢創新高，點燃台灣投資人進軍海外市場熱情。據券商公會統計，國內券商海外複委託買賣金額在今年前八月達6.34兆...

台半搶 AI 機櫃商機

二極體廠台半（5245）AI布局報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護...

全漢2025年業績拚增一成

電源廠全漢（3015）受惠網通及工業電腦需求回溫，法人看好今年營收有望年增逾一成，營運重返成長軌道，其中，第3季因匯率回...

奇偶處分台積持股150張

安控廠奇偶（3356）昨（23）日公告，自今年9月16日至昨天為止，處分轉投資台積電持股150張，每單位價格為1,275...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。