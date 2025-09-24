全漢2025年業績拚增一成

電源廠全漢（3015）受惠網通及工業電腦需求回溫，法人看好今年營收有望年增逾一成，營運重返成長軌道，其中，第3季因匯率回穩，加上業外轉投資股利貢獻，每股純益有望逾1元，超越上半年總和，為全年獲利高峰。

全漢昨（23）日不評論法人預估的財務數字。全漢表示，隨AI應用擴及邊緣運算、工業電腦、網通及伺服器，帶動電源銷售及功率提升，其中輝達將CPRS（Common Redundant Power Supply ）納為MGX平台的電源標準，這是全漢擅長的伺服器電源市場，該公司已布局相當完整的產品線，將是業務衝刺重心。

全漢產品多元化，涵蓋電競、工業電腦、網通、雲端及邊緣運算、醫療照護、新能源等應用，其中，電競及工業電腦等應用營收總和占比近六成。

今年以來，全漢電競應用業務因輝達RTX 5090系列晶片推出，激勵電競電源瓦特數提升及換機潮，加上工業電腦需求回溫，網通相關產品銷售明顯增長，推升前八月營收89.66億元，年增16.9%。

不過，第2季因新台幣對美元匯率強升，單季業外匯損逾1.47億元，本業獲利遭侵蝕，單季稅後純益3,751萬元，每股純益0.2元；上半年稅後純益7,506萬元，每股純益0.4元，較去年同期1.05元衰退。

法人預期，全漢因業外投資多元，包括手握UPS大廠旭準3,059張股票，持股3.49%，以旭隼擬每股配發現金股利43元估算，全漢可領逾1.31億元股息。

全漢並持有上萬張佳必琪股票，佳必琪擬配發7元股息，股息約7,000餘萬元，換算貢獻每股獲利約1.07元，加上新台幣匯率回穩，部分匯損回沖下，估計本季每股純益有望超過1元。

產能布局方面，除了中國大陸深圳、無錫、東莞及台灣外，因應地緣政治並分散產地，全漢近年轉赴越南投資，目前正在越南建立第二座生產據點。