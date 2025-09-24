興櫃家族 再添兩新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族本周再添兩檔新兵，本周有兩家公司包括本周和運租車（7855）、芝普將在26日登錄興櫃，登錄興櫃家數將增加至355家。

和運租車將於26日登錄興櫃，主營小客車與小貨車租車業務及中古車流通業務等。提供多元化的租車服務。

該公司目前商品（服務）項目分為長期與短期租車、共享汽機車iRent、專車接送、中古車拍賣與HOT大聯盟及abc好車網品牌經營、查驗保修與停車場服務等完整的價值鏈體系。輔導推薦證券商為台新、元大證券，興櫃認購價80元。

同日登錄興櫃的芝普，主要從事半導體製程用化學品及材料及特用化學品及材料之代理、研發、生產與銷售，主要的業務領域涵蓋半導體、被動元件、印刷電路板等產業製程中所需要的高純度化學品、表面處理化學品、功能性化學品、化學材料以及相關原物料。

芝普於化工產業耕耘近40年，擁有完整的研發團隊、豐富的客戶基礎、靈活高效的製造系統，為少數同時具備配方開發、客製生產與品質檢驗能力之化學品供應商。輔導推薦證券商為富邦、凱基、國泰證券，興櫃認購價32.5元。

興櫃 半導體

延伸閱讀

興櫃一周回顧／漢測飆漲456% 超猛

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

漢測登興櫃 蜜月行情甜

漢民集團小金雞漢測登錄興櫃 躍升興櫃第四高價股

相關新聞

面板類股氣氛轉趨樂觀

摩根士丹利證券（大摩）於最新報告中表示，電視面板價格已接近近期底部，面板類股市場氣氛正轉趨樂觀，不過，後續的上漲空間將取...

高盛喊買富世達 股價上看1,430

富世達（6805）昨（23）日重返千金股行列，法人認為，富世達下半年受惠折疊手機軸承、AI帶動下快速接頭（QD）出貨增加...

複委託交易夯 2025年前八月年增25%

美股四大指數屢創新高，點燃台灣投資人進軍海外市場熱情。據券商公會統計，國內券商海外複委託買賣金額在今年前八月達6.34兆...

台半搶 AI 機櫃商機

二極體廠台半（5245）AI布局報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護...

全漢2025年業績拚增一成

電源廠全漢（3015）受惠網通及工業電腦需求回溫，法人看好今年營收有望年增逾一成，營運重返成長軌道，其中，第3季因匯率回...

奇偶處分台積持股150張

安控廠奇偶（3356）昨（23）日公告，自今年9月16日至昨天為止，處分轉投資台積電持股150張，每單位價格為1,275...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。