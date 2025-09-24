興櫃家族 再添兩新兵

櫃買家族本周再添兩檔新兵，本周有兩家公司包括本周和運租車（7855）、芝普將在26日登錄興櫃，登錄興櫃家數將增加至355家。

和運租車將於26日登錄興櫃，主營小客車與小貨車租車業務及中古車流通業務等。提供多元化的租車服務。

該公司目前商品（服務）項目分為長期與短期租車、共享汽機車iRent、專車接送、中古車拍賣與HOT大聯盟及abc好車網品牌經營、查驗保修與停車場服務等完整的價值鏈體系。輔導推薦證券商為台新、元大證券，興櫃認購價80元。

同日登錄興櫃的芝普，主要從事半導體製程用化學品及材料及特用化學品及材料之代理、研發、生產與銷售，主要的業務領域涵蓋半導體、被動元件、印刷電路板等產業製程中所需要的高純度化學品、表面處理化學品、功能性化學品、化學材料以及相關原物料。

芝普於化工產業耕耘近40年，擁有完整的研發團隊、豐富的客戶基礎、靈活高效的製造系統，為少數同時具備配方開發、客製生產與品質檢驗能力之化學品供應商。輔導推薦證券商為富邦、凱基、國泰證券，興櫃認購價32.5元。