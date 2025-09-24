台睿推保健品牌 衝業績

台睿生技（6580）昨（23）日宣布推出自有保健品牌好硒家，以獨家「硒立原」原料配方，研發出第一款保健產品「硒2皙煥白膜衣錠」，更邀請昆凌擔任代言人。

台睿董事長林羣指出，「好硒家」品牌將會陸續推出一系列保健品，並持續拓展通路，未來預計可以創造每年5億元以上的收入，也有助於公司明年的上市規劃。

林羣表示，台睿生技有深厚的藥物開發經驗，也深耕硒元素的研究與應用，面對疫情後大家對於預防醫學與自我保養的意識與需求提升，是促使公司打造「好硒家」品牌的原因之一。以「醫療級品質走入日常生活」的決心，讓我們研發出第一款主打肌膚透亮的「硒2皙煥白膜衣錠」，未來也將逐步擴大硒營養補充的產品線。

台睿生技表示，面對紫外線強度年年創新高以及現代光害挑戰，除了外在防曬、保養以外，真正有效的健康管理應從內而外啟動，建立起主動式的防護與調理機制。