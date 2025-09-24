台睿推保健品牌 衝業績

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台睿生技（6580）昨（23）日宣布推出自有保健品牌好硒家，以獨家「硒立原」原料配方，研發出第一款保健產品「硒2皙煥白膜衣錠」，更邀請昆凌擔任代言人。

台睿董事長林羣指出，「好硒家」品牌將會陸續推出一系列保健品，並持續拓展通路，未來預計可以創造每年5億元以上的收入，也有助於公司明年的上市規劃。

林羣表示，台睿生技有深厚的藥物開發經驗，也深耕硒元素的研究與應用，面對疫情後大家對於預防醫學與自我保養的意識與需求提升，是促使公司打造「好硒家」品牌的原因之一。以「醫療級品質走入日常生活」的決心，讓我們研發出第一款主打肌膚透亮的「硒2皙煥白膜衣錠」，未來也將逐步擴大硒營養補充的產品線。

台睿生技表示，面對紫外線強度年年創新高以及現代光害挑戰，除了外在防曬、保養以外，真正有效的健康管理應從內而外啟動，建立起主動式的防護與調理機制。

生技 董事長 疫情

相關新聞

面板類股氣氛轉趨樂觀

摩根士丹利證券（大摩）於最新報告中表示，電視面板價格已接近近期底部，面板類股市場氣氛正轉趨樂觀，不過，後續的上漲空間將取...

高盛喊買富世達 股價上看1,430

富世達（6805）昨（23）日重返千金股行列，法人認為，富世達下半年受惠折疊手機軸承、AI帶動下快速接頭（QD）出貨增加...

複委託交易夯 2025年前八月年增25%

美股四大指數屢創新高，點燃台灣投資人進軍海外市場熱情。據券商公會統計，國內券商海外複委託買賣金額在今年前八月達6.34兆...

台半搶 AI 機櫃商機

二極體廠台半（5245）AI布局報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護...

全漢2025年業績拚增一成

電源廠全漢（3015）受惠網通及工業電腦需求回溫，法人看好今年營收有望年增逾一成，營運重返成長軌道，其中，第3季因匯率回...

奇偶處分台積持股150張

安控廠奇偶（3356）昨（23）日公告，自今年9月16日至昨天為止，處分轉投資台積電持股150張，每單位價格為1,275...

