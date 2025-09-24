安成新藥報捷 明年給利

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

安成生技（6610）受惠產後憂鬱症口服新藥NORA520，今年第4季將公布二期解盲數據；另外治療單純型表皮分解性水皰症（EBS）軟膏新藥AC-203，明年第1季也將進行二／三期期中分析，安成生技董座吳怡君昨（23）日指出，兩項新藥陸續見成果，將帶動2026年進入授權金高峰期。

安成生技今年4月曾宣布，將與杜康藥業以換股方式進行合併，預計於2025年9月30日完成，安成生技將增發9,600萬股新股予杜康藥業，實收資本額由原本10.76億元提升至20.36億元。藉由此次整併，安成生技的研發版圖將從罕見疾病與發炎性皮膚疾病領域，進一步拓展至中樞神經（CNS）治療領域，強化研發多元性並提升整體產品組合價值。

吳怡君指出，安成生技合併杜康藥業後，三大新藥產品同步推進，除NORA520的產後憂鬱症、重度憂鬱症外，還有兩大藥物支柱，一個是AC-203的單純型表皮分解性水皰症，另一個則是AC-1101的環狀肉芽腫、異位性皮膚炎，預計明年將進入授權金高峰期，為營運注入強勁動能。

安成生技研發中口服新藥NORA520在產後憂鬱治療領域展現高度潛力。該藥採前驅藥物技術進行改良設計，預期具起效快速、療程短等優勢，三日內可完成治療，讓產婦恢復正常生活，且大幅提升患者治療體驗。

生技 憂鬱症 異位性皮膚炎

