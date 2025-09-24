統一超將推自取微型倉

電商取貨競爭白熱化，統一超（2912）旗下7-ELEVEN推動智能零售，昨（23）日宣布將於今年第4季推出「自動化門市取貨微型倉」，叫陣蝦皮、擴大搶攻電商市場。

統一超與經濟部商業發展署合作並結合工研院智慧調度技術，導入「小坪數、大容量」概念，提供消費者免排隊、免找櫃號的自助取貨體驗，包裹可自動出庫，預期可大幅縮短顧客等待與門市作業時間。

統一超商指出，隨著網購普及，7-ELEVEN包裹寄取件量逐年成長，超商便利性已成為電商物流的首選通路。公司自2018年起於寄取件需求高的門市導入自取服務，目前服務據點已近2,000家，部分據點更設有移動式自助專櫃、智能定位系統等功能，方便消費者快速完成取件，同時減輕門市人員負擔。

此次全新推出的「微型倉」靈感來自立體停車場的空間配置概念，由立保科技協助設備建置與系統串接，透過AI人工智慧與物聯網技術，提升包裹收納與出貨效率。