金融零信任說明會 回響熱

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（23）日舉辦「推動證券商導入金融零信任-應用程式保護」說明會，吸引逾百位證券業者辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加，成功提升券商對資料保護的意識。

為推動證券商導入零信任架構，此次會議以資料保護為主題，首先點出傳統以網路邊界為核心的安全模型已無法有效因應現代化攻擊手法，必須轉向以資料為中心的管理策略，並落實持續驗證、動態授權與即時監控，特別強調資料保護涵蓋外洩防護、分類標籤、存取控制、加密、可用性及生命周期自動化治理，全面確保資料安全與合規。此次說明會強調未來將持續推動證券商落實零信任架構，強化資料保護與營運持續，協助證券商在數位轉型過程中強化資安防護。

證券商 資安

延伸閱讀

輝達與OpenAI戰略合作 砸3兆打造超級AI運算中心

證券永續座談 人氣旺

櫃買中心通過兩項規章修正案、威聯通等七家上櫃申請案

興櫃家族 再添二新兵

相關新聞

面板類股氣氛轉趨樂觀

摩根士丹利證券（大摩）於最新報告中表示，電視面板價格已接近近期底部，面板類股市場氣氛正轉趨樂觀，不過，後續的上漲空間將取...

高盛喊買富世達 股價上看1,430

富世達（6805）昨（23）日重返千金股行列，法人認為，富世達下半年受惠折疊手機軸承、AI帶動下快速接頭（QD）出貨增加...

複委託交易夯 2025年前八月年增25%

美股四大指數屢創新高，點燃台灣投資人進軍海外市場熱情。據券商公會統計，國內券商海外複委託買賣金額在今年前八月達6.34兆...

台半搶 AI 機櫃商機

二極體廠台半（5245）AI布局報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護...

全漢2025年業績拚增一成

電源廠全漢（3015）受惠網通及工業電腦需求回溫，法人看好今年營收有望年增逾一成，營運重返成長軌道，其中，第3季因匯率回...

奇偶處分台積持股150張

安控廠奇偶（3356）昨（23）日公告，自今年9月16日至昨天為止，處分轉投資台積電持股150張，每單位價格為1,275...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。