複委託交易夯 2025年前八月年增25%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

美股四大指數屢創新高，點燃台灣投資人進軍海外市場熱情。據券商公會統計，國內券商海外複委託買賣金額在今年前八月達6.34兆元，相較去年同期5.06兆元年增率高達25.3%，今年全年預期將再刷新歷史新高。

這波複委託投資熱潮成長速度令人驚艷，券商公會數據顯示，今年前八月累計買賣金額6.34兆元，不僅超過2021至2023年各年全年的3.69兆至4.48兆元，直逼2024年全年的7.83兆元。

華南投顧董事長呂仁傑指出，國內投資人進行複委託投資時，主要集中三大海外市場：美股、陸港股及日股。其中美股以其高透明度與多元標的，成為國內投資人首選，8月成交金額占市場比重高達74.6%，遙遙領先其他地區。

投資人最青睞的熱門標的多為全球科技巨擘，如「美股科技七雄」的輝達、蘋果和特斯拉，以及博通、台積電ADR、追蹤S&P 500指數的ETF等，這些標的因其產業龍頭地位及強勁成長潛力，受到投資人追捧。

陸港股也是投資人關注焦點之一，以小米、阿里巴巴等大型科技股為主；日股則主要布局在五大商社或半導體類股。此外，英國等地區複委託交易量也呈現穩健增長。

為搶食龐大海外投資大餅，國內各大券商紛紛加碼布局，積極發展複委託業務。除傳統交易服務，券商正透過數位化轉型，簡化開戶流程，提供全線上開戶服務，讓投資人省去臨櫃奔波。

同時，券商也積極優化交易平台與行動App，提供即時海外報價、專業研究報告等，並整合AI智能選股工具，協助投資人更便利掌握市場脈動。

費用方面，為降低投資門檻，券商除提供具競爭力的手續費率，也推出更低的最低手續費或搭配新戶優惠活動。

部分券商甚至導入美股零股交易服務，讓小額投資人也能輕鬆購入輝達、特斯拉等高價股，大大提升複委託普及率。

