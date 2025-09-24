不銹鋼報價向上 唐榮、燁聯展望樂觀

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國際鎳價穩定在每公噸1.5萬美元區間整理，引領不銹鋼價在成本穩定的前提下，價格重啟上行格局，走勢醞釀持續向上，唐榮（2035）、燁聯等上游廠銜接第4季傳統旺季，後市轉向樂觀。

上市不銹鋼廠主管表示，印尼青山自7、8月起連番上調不銹鋼出口報價，凸顯全球供應端調價意願增強，直接帶動亞洲現貨與台灣內銷心理價位上移，為近月價格回暖奠定基礎，跡象顯示印尼政府後續對產能許可採取更嚴格措施，對價格的中期支撐將更有力。

另一方面，不銹鋼關鍵合金原料鎳金屬長期處在每公噸1.5萬美元的底部盤整，傳出投機與避險資金開始布局，鎳價有回升空間，將直接推升不銹鋼冶煉成本與廠商議價能力。

唐榮主管指出，時序將進到傳統旺季，需求端的家電、化工、機械與部分基建項目仍提供剛性需求，但汽車與建築的區域表現不一，需觀察歐、美、東協製造與房市穩定向上，中國大陸持續展開抑制產能政策，都有利於後市發展。

中國大陸市場出現新動能，今年8月大陸不銹鋼板帶材表觀消費量環比增8.73%，顯示需求回溫。預期全球不銹鋼到2031年年複合成長9.6%，總體觀察不銹鋼產業前景正面，受政策保護、綠色需求與技術創新支撐，但負面挑戰包括關稅與原物料波動，轉型將帶來長期機會。

