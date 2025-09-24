長興8月稅前每股賺0.18元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

長興（1717）昨（23）日公告自結8月份稅前盈餘2.1億元，每股稅前盈餘0.18元；累計前八月稅前盈餘16.71億元，每股稅前盈餘1.42元。

長興表示，分析8月份旗下三大事業部門出貨穩定，推升該公司8月營收達33.65億元，較上月微增1.8%；而8月費用減少，毛利率回升，營業利益1.48億元，較上月增加176%；再加上新台幣匯率回穩，業外匯兌利益增加下，8月稅前盈餘2.1億元。

不過，相對於7月有出售長興光學材料（蘇州）股權的處分利益入帳，8月稅前盈餘表現不及上月。

另外，子公司長廣精機已於9月16日獲證交所董事會決議通過上市，將展開IPO前置作業，辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股，預計今年底至明年初掛牌上市。

台幣匯率 增資

延伸閱讀

川普關稅戰影響…中對美科技出口崩跌 8月降7成

8月失業率3.45% 近一年新高

華邦8月每股賺0.16元

證交所招商 五路進擊

相關新聞

面板類股氣氛轉趨樂觀

摩根士丹利證券（大摩）於最新報告中表示，電視面板價格已接近近期底部，面板類股市場氣氛正轉趨樂觀，不過，後續的上漲空間將取...

高盛喊買富世達 股價上看1,430

富世達（6805）昨（23）日重返千金股行列，法人認為，富世達下半年受惠折疊手機軸承、AI帶動下快速接頭（QD）出貨增加...

複委託交易夯 2025年前八月年增25%

美股四大指數屢創新高，點燃台灣投資人進軍海外市場熱情。據券商公會統計，國內券商海外複委託買賣金額在今年前八月達6.34兆...

台半搶 AI 機櫃商機

二極體廠台半（5245）AI布局報捷，旗下TVS與ESD等保護元件切入AI伺服器機櫃領域，用於伺服器及AI機櫃的高壓防護...

全漢2025年業績拚增一成

電源廠全漢（3015）受惠網通及工業電腦需求回溫，法人看好今年營收有望年增逾一成，營運重返成長軌道，其中，第3季因匯率回...

奇偶處分台積持股150張

安控廠奇偶（3356）昨（23）日公告，自今年9月16日至昨天為止，處分轉投資台積電持股150張，每單位價格為1,275...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。