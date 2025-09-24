長興8月稅前每股賺0.18元
長興（1717）昨（23）日公告自結8月份稅前盈餘2.1億元，每股稅前盈餘0.18元；累計前八月稅前盈餘16.71億元，每股稅前盈餘1.42元。
長興表示，分析8月份旗下三大事業部門出貨穩定，推升該公司8月營收達33.65億元，較上月微增1.8%；而8月費用減少，毛利率回升，營業利益1.48億元，較上月增加176%；再加上新台幣匯率回穩，業外匯兌利益增加下，8月稅前盈餘2.1億元。
不過，相對於7月有出售長興光學材料（蘇州）股權的處分利益入帳，8月稅前盈餘表現不及上月。
另外，子公司長廣精機已於9月16日獲證交所董事會決議通過上市，將展開IPO前置作業，辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股，預計今年底至明年初掛牌上市。
