台積電最後一盤爆5442張買單、天價1340元收盤 股價近半年大漲逾7成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電ADR周一上漲2.93%，收272.63美元，創下歷史新高， 台積電（2330）23日一開盤就衝上1,320元， 股價開高走高，最後一盤爆5,442張買單，以最高的1,340元收盤，上漲45元， 漲幅3.47%， 創下歷史新高， 市值34兆7,497億元， 影響大盤指數約379點。

台積電今年4月9日一度下探至780元， 隨後反彈向上，近日來則是頻頻創下歷史新高，23日收在1,340元，再寫下新高紀錄，統計5個半月來， 股價上漲560元，漲幅71.79%；市值則是大增14兆5,222億元，增達34兆7,497億元，市值同步創下新高紀錄。

根據對當前業務狀況的評估，台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

台積電股價創新高，推升台股也創下新高紀錄，早盤以26,121點開盤，上漲240.4點，一舉突破26,000點大關， 盤中一度拉升至26,307.3點，創下歷史新高， 終場收在26,247.37點， 上漲366.77點， 漲幅1.42%，創收盤新高；貢獻大盤指數前三名為台積電、鴻海（2317）、廣達（2382）。

台積電收歷史新高， 鴻海最後一盤爆6,217張買單，收在221元， 上漲5元， 漲幅2.31%，影響大盤指數約22點；廣達收286.5元， 上漲5.5元，影響大盤指數約7點。

台積電 鴻海

