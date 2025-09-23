外資潑冷水！聯發科發表新旗艦晶片 目標價、評等卻遭雙降

聯發科（2454）22日發表最新5G旗艦晶片天璣9500，主打「超強悍、超冷勁」，不僅效能大躍進，功耗也大幅降低，搶攻高階手機商機，並喊出「持拓展旗艦手機晶片市占率，朝近40％邁進」的目標。但，美系外資卻不買單，下修聯發科出貨量，及明、後年獲利預估，並將評等降至「中立」、目標價同步降至1,588元，影響23日早盤股價續跌至1,380元，以本波高點1,545元計算，波段已跌165元、跌幅約1成。

聯發科發表3奈米旗艦晶片天璣9500，展現技術實力，然而美系外資最新報告卻下調其投資評等與目標價。該外資機構指出，AI PC與AI智慧手機應用推遲，加上美國同業在中國市場採取價格競爭，將對聯發科2026年智慧手機SoC利潤率帶來壓力，決定將評等由「加碼」降至「中立」，目標價由1,800元下修至1,588元。

在AI手機方面，外資認為中國市場換機週期不如預期，因為雲端AI運算普遍免費，消費者動機不足；此外，美國競爭對手降價搶市，也壓縮聯發科毛利率，將2026年毛利率預估由47%下修至46%。

AI PC方面，聯發科基於Arm架構的N1X處理器，可能受輝達與英特爾攜手推出新x86 SoC影響，市佔率面臨挑戰。外資因此下修聯發科2026/2027年Windows-on-Arm（WoA）CPU出貨預估至550萬與1,000萬顆。

至於ASIC業務，雖已取得Google TPU訂單，預估2026年貢獻約6億美元，低於原訂10億美元目標；而與Meta合作案仍在觀察中，成功機率僅約五成。整體而言，外資認為聯發科短期受多重挑戰影響，成長動能趨於保守。