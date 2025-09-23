快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

外資潑冷水！聯發科發表新旗艦晶片 目標價、評等卻遭雙降

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
聯發科。圖／本報資料照片
聯發科。圖／本報資料照片

聯發科（2454）22日發表最新5G旗艦晶片天璣9500，主打「超強悍、超冷勁」，不僅效能大躍進，功耗也大幅降低，搶攻高階手機商機，並喊出「持拓展旗艦手機晶片市占率，朝近40％邁進」的目標。但，美系外資卻不買單，下修聯發科出貨量，及明、後年獲利預估，並將評等降至「中立」、目標價同步降至1,588元，影響23日早盤股價續跌至1,380元，以本波高點1,545元計算，波段已跌165元、跌幅約1成。

聯發科發表3奈米旗艦晶片天璣9500，展現技術實力，然而美系外資最新報告卻下調其投資評等與目標價。該外資機構指出，AI PC與AI智慧手機應用推遲，加上美國同業在中國市場採取價格競爭，將對聯發科2026年智慧手機SoC利潤率帶來壓力，決定將評等由「加碼」降至「中立」，目標價由1,800元下修至1,588元。

在AI手機方面，外資認為中國市場換機週期不如預期，因為雲端AI運算普遍免費，消費者動機不足；此外，美國競爭對手降價搶市，也壓縮聯發科毛利率，將2026年毛利率預估由47%下修至46%。

AI PC方面，聯發科基於Arm架構的N1X處理器，可能受輝達與英特爾攜手推出新x86 SoC影響，市佔率面臨挑戰。外資因此下修聯發科2026/2027年Windows-on-Arm（WoA）CPU出貨預估至550萬與1,000萬顆。

至於ASIC業務，雖已取得Google TPU訂單，預估2026年貢獻約6億美元，低於原訂10億美元目標；而與Meta合作案仍在觀察中，成功機率僅約五成。整體而言，外資認為聯發科短期受多重挑戰影響，成長動能趨於保守。

聯發科 智慧手機 外資

延伸閱讀

台達電超越聯發科成第三大權值股！達人：淘金熱時旁邊賣水供電的也很賺

聯發科：旗艦晶片市占 衝40%

聯發科露口風…加入美國製造行列

外資調降聯發科評等、目標價

相關新聞

台積電1,500元不是夢？分析師來解密

台積電23日開高走高衝達1,340元，再刷新歷史新高，同時也領軍台股續創新高紀錄，到底台積電頻頻創天價之下，投資人該續抱...

外資潑冷水！聯發科發表新旗艦晶片 目標價、評等卻遭雙降

聯發科（2454）22日發表最新5G旗艦晶片天璣9500，主打「超強悍、超冷勁」，不僅效能大躍進，功耗也大幅降低，搶攻高...

東元多題材發酵、盤中強鎖漲停 買盤追捧爆量逾12萬張

受到無人機、機器人、半導體與綠能等多元題材發酵，加上AI數據中心業務大有斬獲，機電大廠東元（1504）23日股價強勢表態...

「輝積」起飛！散熱跟著火 雙鴻創新高、健策衝第一

輝達（NVIDIA）擬砸千億美元投資OpenAI打造資料中心，再掀AI多頭浪潮，23日台積電（2330）領台股不斷創高，...

正達CoWoS玻璃基板 報捷

鴻海集團旗下玻璃廠正達（3149）強攻CoWoS先進封裝玻璃基板市場報捷，全球玻璃基板龍頭康寧主動上門尋求合作，最快明、...

融程電2025年營收拚新高

工業電腦廠融程電（3416）董事長呂谷清表示，第3季軍工訂單出貨顯著，第4季還有幾個標案，看好今年軍工業務占整體營收比重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。