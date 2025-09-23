AI軍備競賽2.0火熱 法人點名第4季看好這4檔IP股

AI 產業競爭進入白熱化，Token 消耗量總計從年初至今已提升五倍水準，算力需求可預見的繼續提升下，客製化晶片成為雲端服務廠（CSP）未來選擇之一，在此情境下，IC設計將有望隨之受惠，其中法人點名世芯-KY（3661）、創意（3443）、聯發科（2454）、晶心科（6533）等四IP廠。

法人預估，CSP加速和博通等ASIC設計公司合作，開發客製化晶片，制衡 NVIDIA，目前NVIDIA與CSP之間既競爭又合作的關係會持續下去。以數量推估而言。

根據最新調研，AWS Trainium3約達220萬顆水準，TPU v7約達180萬顆，MTIA達75萬顆，Maia 200約50萬顆，首要挑選AI/先進製程佔比高、接獲 CSP案件或AI將為主要成長動能之個股，如世芯、聯發科、創意。

另外，在RISC-V CPU作為管理工作負載的核心，Nvidia的GPU、DPU和網路晶片則負責處理其餘部分下，皆顯示RISC-V架構及相關IP不管在自駕以及AI 加速領域的龐大應用前景，而台廠最純之RISC-V CPU IP 廠商為晶心科，以AI 來看，晶心科目前與CSP業者的合作，約仍有6個案子在on going，而下一代晶片預估將於2026年量產。

法人指出，關稅將不影響IP獲利水準，根據測算，IP佔單顆晶片成本約1~6%。在此低佔比下，並不會因關稅發生替代效應，反而大陸為防止美方進一步限制科技進展，而跨大採用非美系IP廠商方案，為IP廠商一潛在上修動能。