聯發科垂淚日K連五黑 外資降評
聯發科（2454）股價23日的日K已出現連五黑，股價自1,545元高點滑落，亞系券商降評降其目標，調降2026-2027年每股稅後盈餘（EPS）至70.8/79.5元。
亞系券商認為聯發科2026年在手機SoC面臨幾種挑戰：
1.報價/市占率：對手紫光展銳在4G，高通在5G，尤其在中低階市場高度競爭。預期明年5G SoC ASP年減10%，即使市場還預期年增6%。
2.台積電（2330）漲價+ARM調高授權金，墊高成本。
另外一個降評因素為預期聯發科是Google TPU 開發的ASIC流片將再次延遲，儘管也在積極與Meta等其他業者合作，但最快也要在2027/2028年貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言