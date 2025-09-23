快訊

聯發科垂淚日K連五黑 外資降評

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

聯發科（2454）股價23日的日K已出現連五黑，股價自1,545元高點滑落，亞系券商降評降其目標，調降2026-2027年每股稅後盈餘（EPS）至70.8/79.5元。

亞系券商認為聯發科2026年在手機SoC面臨幾種挑戰：

1.報價/市占率：對手紫光展銳在4G，高通在5G，尤其在中低階市場高度競爭。預期明年5G SoC ASP年減10%，即使市場還預期年增6%。

2.台積電（2330）漲價+ARM調高授權金，墊高成本。

另外一個降評因素為預期聯發科是Google TPU 開發的ASIC流片將再次延遲，儘管也在積極與Meta等其他業者合作，但最快也要在2027/2028年貢獻。

