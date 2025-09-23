富世達重返千金 外資高盛上調目標價 點讚後市

富世達（6805）23日股價開高，盤中重返千金，成第22千金股，富世達下半年受惠折疊手機軸承、AI帶動下快速接頭（QD）出貨增加，9月起至12月營收將實現，外資高盛於近期調升目標價，從1,253元調升至1,430元，評等「買進」。

高盛表示，富世達其主要智慧型手機客戶已於2025年9月推出新款折疊手機，帶動鉸鏈出貨量。預期2025年第4季推出的新款折疊手機將繼續支持營收成長。

高盛指出，下一代機櫃級AI伺服器的快速接頭出貨量正在增加。預計2025年第4季，用於ASIC AI伺服器的快速接頭出貨也會增加，因為與GPU驅動的機櫃級AI伺服器相比，每個機櫃採用的快速接頭數量更多。

高盛預計，富世達在2025年第3季和第4季的營收將分別年增79%和55%。這反映其在折疊手機鉸鏈市場的領先地位，以及產品線擴展至 AI 伺服器零組件（導軌套件、液體冷卻零組件）的正面看法。