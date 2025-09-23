台積電1,500元不是夢？分析師來解密

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電23日開高走高衝達1,340元，再刷新歷史新高，同時也領軍台股續創新高紀錄，到底台積電頻頻創天價之下，投資人該續抱或是先獲利落袋？證券分析師直言，在Fed降息、熱錢流入下，市場給予台積電的本益比可望上修至25倍，估算今年有機會挑戰1,500元；他同時強調， 台積電的CoWos設備股、AI族群的伺服器及PCB的銅箔基板股也值得關注。

台股23日以26,121點開盤，上漲240.4點，一舉突破26,000點大關，一開盤就再刷新記錄， 大盤指數盤中持續再飆高， 主要由權值股帶動，光是台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）就影響大盤指數超過300點。

台積電早盤以1,320元開出， 盤中拉升至1,340元，上漲45元，再創歷史新高，市值也同步創高；鴻海以218元開出，一度拉升至222元，盤中漲幅逾2%；廣達以283元開出，一度拉升至288元， 盤中漲幅近2%；台股大盤指數盤中則衝達26,307點，再創歷新高。

台積電頻頻創天價， 投資人該續抱或是先獲利落袋？證券分析師張陳浩認為，台積電在反應熱錢流入的效應下，後續仍會再創高，他分析，由於Fed降息，熱錢流進下， 市場給予台積電的本益比會上修， 可望由20倍上修至25倍或是更高，今年股價將挑戰1,500元。

另外，台積電之外， 張陳浩也指出可以留意的族群，包括台積電相關CoWos設備股的辛耘（3583）、萬潤（6187）、弘塑（3131）等；整理後的AI股部分可以重新來看伺服器及PCB的銅箔基板族群，伺服器包括鴻海、廣達、緯創（3231）、技嘉（2376）；銅箔基板則有台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）等；張陳浩認為， 鴻海還有高點可期，股價有機會挑戰270元。

台積電 鴻海

