快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

東元多題材發酵、盤中強鎖漲停 買盤追捧爆量逾12萬張

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元公司。記者籃珮禎攝影
東元公司。記者籃珮禎攝影

受到無人機、機器人、半導體與綠能等多元題材發酵，加上AI數據中心業務大有斬獲，機電大廠東元（1504）23日股價強勢表態，盤中爆量直奔漲停，股價來到94元，同時站上所有均線，買盤強勁。

東元今日以88元開高，買盤隨即大舉湧入，股價迅速拉升至漲停94元鎖死，成交量放大至逾12.1萬張，遠超過去一週的日均量，顯示市場追價意願強勁。

觀察三大法人籌碼動向，投信自9月12日起已連續賣超達七天，累計賣超逾萬張；外資則在9月22日賣超5,361張，自營商同日買超1,268張。儘管法人近期調節，但在今日利多消息與買盤推動下，股價仍展現驚人氣勢。

東元總經理高飛鳶日前指出，與鴻海（2317）的合作案預計明年貢獻營收，且第3季三大產品線營收皆可望維持年增。此外，公司在無人機、機器人關節等新興領域的布局也持續推進，相關利多題材多箭齊發，帶動東元股價自7月低點以來，短短兩季已呈現翻倍成長，今年迄今漲幅更已超過75%，表現強於大盤。

東元 無人機

延伸閱讀

台灣無人機盛世來臨！6家台廠搶國際訂單 取代中國製造只差一個弱點？

中光電、漢翔 押逾150天

漢翔、台船等軍工概念股表現亮眼 無人機市場備受關注

東元擴再生能源 拚2030年綠能用電占比3成

相關新聞

台積電1,500元不是夢？分析師來解密

台積電23日開高走高衝達1,340元，再刷新歷史新高，同時也領軍台股續創新高紀錄，到底台積電頻頻創天價之下，投資人該續抱...

外資潑冷水！聯發科發表新旗艦晶片 目標價、評等卻遭雙降

聯發科（2454）22日發表最新5G旗艦晶片天璣9500，主打「超強悍、超冷勁」，不僅效能大躍進，功耗也大幅降低，搶攻高...

東元多題材發酵、盤中強鎖漲停 買盤追捧爆量逾12萬張

受到無人機、機器人、半導體與綠能等多元題材發酵，加上AI數據中心業務大有斬獲，機電大廠東元（1504）23日股價強勢表態...

「輝積」起飛！散熱跟著火 雙鴻創新高、健策衝第一

輝達（NVIDIA）擬砸千億美元投資OpenAI打造資料中心，再掀AI多頭浪潮，23日台積電（2330）領台股不斷創高，...

正達CoWoS玻璃基板 報捷

鴻海集團旗下玻璃廠正達（3149）強攻CoWoS先進封裝玻璃基板市場報捷，全球玻璃基板龍頭康寧主動上門尋求合作，最快明、...

融程電2025年營收拚新高

工業電腦廠融程電（3416）董事長呂谷清表示，第3季軍工訂單出貨顯著，第4季還有幾個標案，看好今年軍工業務占整體營收比重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。