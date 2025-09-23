東元多題材發酵、盤中強鎖漲停 買盤追捧爆量逾12萬張

受到無人機、機器人、半導體與綠能等多元題材發酵，加上AI數據中心業務大有斬獲，機電大廠東元（1504）23日股價強勢表態，盤中爆量直奔漲停，股價來到94元，同時站上所有均線，買盤強勁。

東元今日以88元開高，買盤隨即大舉湧入，股價迅速拉升至漲停94元鎖死，成交量放大至逾12.1萬張，遠超過去一週的日均量，顯示市場追價意願強勁。

觀察三大法人籌碼動向，投信自9月12日起已連續賣超達七天，累計賣超逾萬張；外資則在9月22日賣超5,361張，自營商同日買超1,268張。儘管法人近期調節，但在今日利多消息與買盤推動下，股價仍展現驚人氣勢。

東元總經理高飛鳶日前指出，與鴻海（2317）的合作案預計明年貢獻營收，且第3季三大產品線營收皆可望維持年增。此外，公司在無人機、機器人關節等新興領域的布局也持續推進，相關利多題材多箭齊發，帶動東元股價自7月低點以來，短短兩季已呈現翻倍成長，今年迄今漲幅更已超過75%，表現強於大盤。