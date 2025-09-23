「輝積」起飛！散熱跟著火 雙鴻創新高、健策衝第一

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達（NVIDIA）擬砸千億美元投資OpenAI打造資料中心，再掀AI多頭浪潮，23日台積電（2330）領台股不斷創高，散熱族群亦由健策（3653）強勢站上10日線扮演多頭大前鋒，散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）穩高坐鎮，雙鴻更創下盤中新天價950元，引領族群半數個股跟上多頭隊伍；惟尼得科超眾（6230）短線漲多反壓增強，早盤攀上164.5元波段高點後，隨即翻黑回落逾3％，疲弱顯露。

法人指出，AI產業趨勢的明確性，推動了美股投資熱潮，隨著AI GPU與ASIC晶片產品規格的精確定義與供應鏈拉貨動能的持續，相關族群的成長動能無虞。此波成長浪潮主要受惠於大型雲端服務業者（CSP）大規模投入AI資本支出，並搭配AI伺服器產品如期上市，進而帶動了台灣供應鏈中PCB、散熱、電源等關鍵零組件的技術升級與需求增長。總體而言，AI相關族群正處於一個強勁的上升周期。

在輝達推動「冷革命3.0」的新時代背景下，關鍵散熱元件技術成為兵家必爭之地。其中，「微通道水冷板（MLCP）」與均熱片雙雙晉升為高效能運算（HPC）與AI伺服器系統中的戰略物資，具備雙技術實力的廠商有望搶得先機。

台廠雙鴻率先搶進，已開始供應輝達GB300水冷板，並成功取得超微均熱片認證、開始出貨，打破過去由健策主導的市場格局。雙鴻透露，早在三年前便投入均熱片研發，歷經多年技術淬鍊，今年中正式量產供貨，有望成為未來營運成長新引擎。

另，奇鋐為輝達水冷板供應鏈重要成員，在均熱片技術上穩步布局，近期成功打入陸系品牌供應鏈，具備後續擴單潛力。

業界分析，目前同時擁有水冷板與均熱片研發與量產能力的廠商稀少，雙鴻與奇鋐的雙線布局不僅提升客戶黏著度，也將在AI與HPC散熱需求爆發下，成為這波「冷革命」的最大受惠者。

AI 雙鴻 輝達

