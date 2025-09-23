台達電股價再創新高 權值老四可望登千金

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台達電（2308）23日股價開高後，早盤來到917元再創新高，權值比重占大盤約2.37%次於台積電（2330）、鴻海（2317）及聯發科（2454），法人預估股價具登千元機會。

富邦投顧表示，台達電2025年第3季營收超出預期原因包括：1.液冷散熱（side car）營收高於預期，推估貢獻營收100億元，高於預測的90億元；2.AI 伺服器需求持續強勁。市場普遍預期第4季營收會小幅衰退，但AI 伺服器電源和液冷系統營收比預期強，可望彌補消費性產品淡季衰退的影響。GB300在9月開始出貨，估計2025年GB300出貨量將達到1,000至1,500櫃。預期 GB300 NVL72將從GB200 NVL72的33kW改為72kW電源架，促使PSU電源供應器）內含價值增加。因此第4季營收預測調高至 1,426億元，表現可能持平。

群益投顧認為，台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，其市占率60%以上，為主要受惠者。Rubin GPU功耗增加，預期PSU單價將提升。備用電源產品含UPS、BBU等，歸類於基礎建設。BBU Shelf絕大多數由Power Shelf廠商供應，所需要的電池模組則對外採購。BBU於GB300為選配，對Power Shelf廠商而言，在GB300可供應品項有機會增加。

台達電水冷散熱預期2025年營收貢獻顯著，水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可自 製，亦有合作廠商。目前出貨以系統類的Sidecar為主 ， 亦歸類於基礎建設。水冷散熱2024年營收比重低於1%，預期2025年營收比重提升至6%。

