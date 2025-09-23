輝達千億投資再掀AI浪潮！探針卡三千金穎崴、精測、旺矽再刷天價

輝達擬砸千億美元投資OpenAI打造資料中心，引爆科技股多頭熱情，台積電（2330）23日強勢攀高至1,330元新天價、市值突破34兆元，帶動同為千金俱樂部成員的探針卡三雄穎崴（6515）、精測（6510）、旺矽（6223）同步改寫新天價，分別來到2,080元、1,805元、1,750元。

研調機構指出，隨著半導體晶片於汽車、通訊、醫療與消費性電子領域應用需求攀升，探針卡市場持續成長，尤其是受惠於先進封裝、高速運算（HPC）、生成式AI與自動駕駛輔助系統（ADAS）推動，MEMS探針卡需求快速升溫。

法人指出，穎崴持續深耕高頻高速與高階市場，涵蓋5G手機APU、伺服器、HPC、GPU、CPU等測試應用。今年以來垂直探針卡營收占比攀升至雙位數，MEMS探針卡產能穩步擴增，全年探針產能目標從300萬針提升至450萬針，成為營運成長關鍵動能。隨AI新品推進、新產能陸續開出，營收動能有望逐季向上。

此外，精測也積極拓展HPC、AI與車用等新專案，在北美市場市占率持續提升。而旺矽受惠國際大客戶強勁拉貨，高階探針卡接單爆滿，稼動率維持滿載，垂直探針卡（VPC）月產能由去年底90萬針增至目前120萬針，MEMS探針卡更以年底達成百萬針月產能為目標。

隨著AI浪潮推升先進晶片需求，加上全球科技巨頭擴大布局資料中心與高效運算平台，探針卡產業迎來結構性成長動能。穎崴、精測與旺矽不僅技術布局領先、產能擴充到位，更成功搶占高階應用測試市場，有望持續受惠於AI與HPC帶來的長線紅利，為營運增添動能。