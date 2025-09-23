快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

輝達千億投資再掀AI浪潮！探針卡三千金穎崴、精測、旺矽再刷天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

輝達擬砸千億美元投資OpenAI打造資料中心，引爆科技股多頭熱情，台積電（2330）23日強勢攀高至1,330元新天價、市值突破34兆元，帶動同為千金俱樂部成員的探針卡三雄穎崴（6515）、精測（6510）、旺矽（6223）同步改寫新天價，分別來到2,080元、1,805元、1,750元。

研調機構指出，隨著半導體晶片於汽車、通訊、醫療與消費性電子領域應用需求攀升，探針卡市場持續成長，尤其是受惠於先進封裝、高速運算（HPC）、生成式AI與自動駕駛輔助系統（ADAS）推動，MEMS探針卡需求快速升溫。

法人指出，穎崴持續深耕高頻高速與高階市場，涵蓋5G手機APU、伺服器、HPC、GPU、CPU等測試應用。今年以來垂直探針卡營收占比攀升至雙位數，MEMS探針卡產能穩步擴增，全年探針產能目標從300萬針提升至450萬針，成為營運成長關鍵動能。隨AI新品推進、新產能陸續開出，營收動能有望逐季向上。

此外，精測也積極拓展HPC、AI與車用等新專案，在北美市場市占率持續提升。而旺矽受惠國際大客戶強勁拉貨，高階探針卡接單爆滿，稼動率維持滿載，垂直探針卡（VPC）月產能由去年底90萬針增至目前120萬針，MEMS探針卡更以年底達成百萬針月產能為目標。

隨著AI浪潮推升先進晶片需求，加上全球科技巨頭擴大布局資料中心與高效運算平台，探針卡產業迎來結構性成長動能。穎崴、精測與旺矽不僅技術布局領先、產能擴充到位，更成功搶占高階應用測試市場，有望持續受惠於AI與HPC帶來的長線紅利，為營運增添動能。

AI 精測 穎崴

延伸閱讀

輝達砸千億投資OpenAI！外媒：黃仁勳登基「IT界皇帝」贏過馬斯克

美股三大指數連續三個交易日創收盤新高 輝達率科技股上漲

輝達與OpenAI戰略合作 砸3兆打造超級AI運算中心

輝達攜手阿布達比研究院 成立AI與機器人實驗室

相關新聞

正達CoWoS玻璃基板 報捷

鴻海集團旗下玻璃廠正達（3149）強攻CoWoS先進封裝玻璃基板市場報捷，全球玻璃基板龍頭康寧主動上門尋求合作，最快明、...

融程電2025年營收拚新高

工業電腦廠融程電（3416）董事長呂谷清表示，第3季軍工訂單出貨顯著，第4季還有幾個標案，看好今年軍工業務占整體營收比重...

明泰攻AI資料中心市場

網通大廠明泰科技（3380）昨（22）日宣布推出開發1.6T水冷式交換器，搭載博通Tomahawk 6 晶片，積極搶進A...

和碩再賣立訊股 獲利5億

和碩（4938）昨（22）日代子公司昌碩科技（上海）公告，處分手中持有的立訊股票350萬股，每單位均價約人民幣60.95...

奇偶第3季 EPS 上看2.5元

安控廠奇偶（3356）受惠新台幣匯率回穩，加上手上持有的台積電股價創新高，業外金融評價利益進補，外界估計，奇偶本季獲利將...

華邦8月每股賺0.16元

華邦（2344）近期股價波動劇烈，昨（22）日應主管機關要求，公布自結8月歸屬母公司業主淨利7.22億元，每股純益0.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。