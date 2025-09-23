明泰攻AI資料中心市場

網通大廠明泰科技（3380）昨（22）日宣布推出開發1.6T水冷式交換器，搭載博通Tomahawk 6 晶片，積極搶進AI資料中心及次世代核心網路市場，預計明年第2季至第3季送樣。

過去明泰交換器以企業網通市場及代工業務為主，近年來積極強打資料中心用產品，企圖心十足，明泰高階交換器，除400G產品穩定出貨外，800G產品預計年底量產後可望小量出貨。

明泰指出，1.6T水冷式交換器擁有全球最快的博通Tomahawk 6晶片，高效水冷散熱，而且設計是資料中心最佳化、同時擁有靈活架構，是針對AI、雲端資料中心與高效能運算（HPC）應用而設計，滿足生成式AI、大規模影音串流，與物聯網的高速連接需求，更透過高效能散熱的水冷系統設計，同時兼顧能源效率與環境永續。

明泰認為，高階晶片邁入千瓦級世代，傳統氣冷散熱面臨瓶頸，需要更大體積與重量的散熱鰭片，推升成本與機櫃空間需求，同時增加風扇能耗與噪音，已不利於高瓦數產品與資料中心的規劃。

明泰強調，1.6T交換機採用水冷散熱方案，單顆水冷板解熱超過1.8KW，相較傳統氣冷，空間更小，效率更高，在數據中心的空間規劃及能耗都獲得紓解。