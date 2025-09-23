快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

和碩再賣立訊股 獲利5億

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（22）日代子公司昌碩科技（上海）公告，處分手中持有的立訊股票350萬股，每單位均價約人民幣60.95元（約新台幣249元），交易總金額人民幣2.13億元（約新台幣8.73億元），處分利益為人民幣約1.34億元（約新台幣5.47億元）。

和碩表示，此次處分立訊持股，主要是實現投資收益。迄目前為止，和碩累積持有立訊股票815萬4,005股，換算金額約13.33億元，持股比率0.11%。

昌碩本月4日才處分手上立訊股票314萬股，平均單價約人民幣45.2元（約新台幣185元），當時處分總金額約人民幣1.42億元（約新台幣5.81億元），處分利益約人民幣7,053萬元（約新台幣2.89億元），主要是為了實現投資收益。

新台幣 人民幣

延伸閱讀

救國產車！經部擬輔導轉型電動車+轉戰出口 台灣8電子廠利多

景碩PCB良率提升九成以上 250億打造AI產線 改造了什麼？

和碩 處分佳能8,617張

台商「何處是兒家」？和碩高層：電子五哥25年來忙搬廠

相關新聞

正達CoWoS玻璃基板 報捷

鴻海集團旗下玻璃廠正達（3149）強攻CoWoS先進封裝玻璃基板市場報捷，全球玻璃基板龍頭康寧主動上門尋求合作，最快明、...

融程電2025年營收拚新高

工業電腦廠融程電（3416）董事長呂谷清表示，第3季軍工訂單出貨顯著，第4季還有幾個標案，看好今年軍工業務占整體營收比重...

明泰攻AI資料中心市場

網通大廠明泰科技（3380）昨（22）日宣布推出開發1.6T水冷式交換器，搭載博通Tomahawk 6 晶片，積極搶進A...

和碩再賣立訊股 獲利5億

和碩（4938）昨（22）日代子公司昌碩科技（上海）公告，處分手中持有的立訊股票350萬股，每單位均價約人民幣60.95...

奇偶第3季 EPS 上看2.5元

安控廠奇偶（3356）受惠新台幣匯率回穩，加上手上持有的台積電股價創新高，業外金融評價利益進補，外界估計，奇偶本季獲利將...

華邦8月每股賺0.16元

華邦（2344）近期股價波動劇烈，昨（22）日應主管機關要求，公布自結8月歸屬母公司業主淨利7.22億元，每股純益0.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。