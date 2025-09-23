和碩再賣立訊股 獲利5億
和碩（4938）昨（22）日代子公司昌碩科技（上海）公告，處分手中持有的立訊股票350萬股，每單位均價約人民幣60.95元（約新台幣249元），交易總金額人民幣2.13億元（約新台幣8.73億元），處分利益為人民幣約1.34億元（約新台幣5.47億元）。
和碩表示，此次處分立訊持股，主要是實現投資收益。迄目前為止，和碩累積持有立訊股票815萬4,005股，換算金額約13.33億元，持股比率0.11%。
昌碩本月4日才處分手上立訊股票314萬股，平均單價約人民幣45.2元（約新台幣185元），當時處分總金額約人民幣1.42億元（約新台幣5.81億元），處分利益約人民幣7,053萬元（約新台幣2.89億元），主要是為了實現投資收益。
